2 người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền ở phố Tây

Ngày 2/5, Công an quận 1 bàn giao cho An ninh điều tra Công an TP HCM nghi can Kolin Karasimirov Kolev (29 tuổi) và Dimitar Tsankov Hristov (25 tuổi, cùng quốc tịch Bungari) để điều tra hành vi sử dụng thẻ ATM giả chiếm đoạt tài sản.

Hai nghi can người Bungari. Ảnh: Quốc Thắng

Trước đó, sáng 1/5, Kolev và Hristov chở nhau bằng xe máy đến trụ ATM gần đầu đường Đỗ Quang Đẩu (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Dáo dác nhìn quanh, cả 2 bước nhanh vào trụ rút tiền.

Họ loay hoay, lần lượt đút hết thẻ này đến thẻ khác vào máy thì trinh sát quận 1 cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) ập vào bắt.

Tại cơ quan điều tra, 2 người đàn ông Bungari khai đến TP HCM du lịch. Trưa 30/4, họ thuê phòng khách sạn tại khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, bàn kế hoạch sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền.

Họ thừa nhận 3 lần rút trót lọt tại các trụ ATM nhưng số tiền chưa được xác định.

Quốc Thắng