2 người bị tạm giữ, 16 khách dương tính với ma tuý tại vũ trường Gossip

Công an đột kích vũ trường, hơn 100 khách bị tạm giữ

Vũ trường Gossip không phép bị buộc phải đóng cửa. Ảnh: Giang Chinh.

Ngày 4/9, Công an Hải Phòng thông tin về vụ đột kích vũ trường Gossip tại số 16 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An.

Theo đó, 0h15 ngày 3/9, Công an quận Kiến An bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường Gossip, phát hiện nhiều chất nghi là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện khác. 81 khách cùng 43 nhân viên quán được đưa về trụ sở công an.

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Gossip không xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, hợp đồng lao động của nhân viên...

Sau một ngày phân loại, công an đã tạm giữ hình sự 2 người để điều tra hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 16 người dương tính với chất ma túy đã được chuyển sang Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng (xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) để xác định tình trạng nghiện ma túy.

Vũ trường Gossip nằm giữa khu dân cư và đại học Hải Phòng là điểm ăn chơi nổi tiếng đất Cảng.

Giang Chinh