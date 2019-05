18 công an hy sinh trong hơn hai năm qua

Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành cho biết, riêng quý I/2019 có 2 công an hy sinh, 46 người khác bị thương, phơi nhiễm HIV.

Chiều 17/5, tại lễ phát động cuộc thi giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống", Thứ trưởng Công an, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, cho biết cuộc thi được Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo tổ chức trong bối cảnh công tác phòng chống tội phạm ngày càng khốc liệt.

"Vừa rồi tôi đi dự hội nghị của văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm tổ chức tại Thái Lan, được hai đại tướng Thái Lan đưa xuống vùng Tam Giác Vàng. Giám đốc Công an TP Chiang Rai cho biết tội phạm hiện nay đã dùng công nghệ mới để sản xuất ma túy nên tốc độ tăng 2-4 lần so với trước", tướng Thành kể.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Công an phát biểu tại lễ phát động cuộc thi "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" chiều 17/5. Ảnh: HT

Ở trong nước, công tác phòng chống tội phạm ma túy gặp nhiều nguy hiểm. Từ năm 2017 đến quý I/2019, 18 công an đã hy sinh, hơn 730 người bị thương, phơi nhiễm. Riêng quý I/2019 có 2 người hy sinh, 46 người khác bị thương, chưa kể nhiều người công tác ở lực lượng đặc biệt phải đối mặt với hiểm nguy như an ninh, tình báo, cải tạo phạm nhân...

"Đối mặt với khó khăn, chúng tôi phải đặt ra những chỉ số về an ninh, an toàn, từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của người dân vào việc đảm bảo an ninh trật tự", ông Thành nói và thông tin việc chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm có kết quả tích cực. Năm 2018, kết quả giải quyết, xử lý tin báo tội phạm đã đạt trên 90%.

Công an Việt Nam khi tham gia tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol được đánh giá cao. Hiện nay, bên cạnh quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, thì nhiều lần Liên Hợp Quốc đề nghị công an Việt Nam tham gia lực lượng về an ninh của tổ chức này, tướng Thành thông tin.

Từ những đặc điểm của ngành công an nói trên, Thứ trưởng Công an cho rằng đó là những chất liệu để nhà báo, cộng tác viên, người dân có thể sử dụng viết bài dự thi, phản ánh tấm gương, mô hình, cách làm hay, từ đó nhân rộng để phòng ngừa, phòng chống tội phạm.

Cuộc thi "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" sẽ tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/5 đến hết 19/7/2020, công bố và trao giải vào tháng 8/2020. Mỗi tác giả được gửi dự thi nhiều nhất ba tác phẩm, mỗi tác phẩm không quá 5 kỳ. Các tác phẩm này đã được đăng trên các báo, tạp chí, phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.

Ban tổ chức sẽ dành khoảng 500 triệu đồng để trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 20 giải khuyến khích và một số giải thưởng cho cơ quan báo chí, tập thể hội, liên chi hội... tích cực tham gia, có nhiều tác phẩm tốt.