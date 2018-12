17 giám đốc giúp cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng 'rút ruột' 6.630 tỷ

Cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng như thế nào

Ngoài việc sắp bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về những sai phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng của Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB), ông Phạm Công Danh (51 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT nhà băng này, chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) cùng 5 đồng phạm (nguyên là lãnh đạo cấp dưới tại VNCB) cũng bị khởi tố về hành Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng - do đã rút trái phép hơn 6.630 tỷ đồng.

Nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam Phạm Công Danh.

Được xác định là đồng phạm tích cực cho ông Danh còn có 17 giám đốc công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh.

Nhà chức trách tách hành vi này của ông Danh và đồng phạm ra thành vụ án khác là do vụ án làm thất thoát 9.000 tỷ đồng đã hết thời hạn điều tra.

Kết quả điều tra xác định, sau khi giúp ông Danh ký các hợp đồng khống rút hơn 6.630 tỷ đồng của VNCB, 17 giám đốc đã đem tiền gửi 3 nhà băng khác theo chỉ đạo của sếp. Họ dùng chính số tiền này để bảo lãnh cho các công ty của ông Danh thực hiện 29 lượt vay, sau đó đưa tiền cho ông Danh sử dụng vào mục đích riêng.

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại VNCB, bị can Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh (đều là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB) bị khởi tố về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để cho Danh và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch rút tổng cộng hơn 18.687 tỷ đồng ra khỏi ngân hàng. Thời điểm đó ngân hàng này đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên phải có ý kiến của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước đặt tại đây.

Theo cơ quan điều tra, các cá nhân liên quan trong việc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận để cho Danh tham gia tái cơ cấu ngân hàng, tham gia vào HĐQT dẫn đến việc ông ta lợi dụng quyền để phạm tội cũng sẽ được làm rõ.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, các lô đất trên đường Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh (quận 10) mà ông Danh dùng ký hợp đồng cho thuê mặt bằng khống với VNCB để rút hàng trăm tỷ đồng là đất an ninh quốc phòng do Quân khu 7 quản lý. Quân khu 7 đã bàn giao đất và hiện trạng nhà cửa cho công ty của Danh, sau đó là cho Tập đoàn Thiên Thanh thuê trong thời gian 35 năm. Năm 2011, Quân khu 7 đã ký hợp đồng ủy quyền cho Danh được dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng hai lô đất để khai thác, thế chấp và chuyển nhượng.

Theo cơ quan điều tra, việc Quân khu 7 cho thuê, bàn giao, chuyển nhượng những lô đất nói trên là "có dấu hiệu vi phạm pháp luật, để cho Danh lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội". Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng giải quyết.

Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) có 23 năm hoạt động. Tháng 5/2013, Tập đoàn Thiên Thanh cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động là ngân hàng đa năng đầu tiên tập trung ưu tiên phục vụ lĩnh vực xây dựng với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 28.000 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành ngân hàng này, Chủ tịch Danh đã thực hiện hàng loạt sai phạm nhằm rút tiền để chi trả nợ, lương, chăm sóc khách hàng và các mục đích cá nhân dẫn đến thiệt hại cả chục tỷ đồng.

Đây là một trong 8 đại án gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Hải Duyên