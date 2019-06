15 kg ma túy vận chuyển xuyên quốc gia bị phát hiện

Ma túy từ Lào đưa về điểm trung chuyển tại Nghệ An trước khi "đi" tiếp tới tiêu thụ ở TP HCM.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt Mùa Bá Chò (35 tuổi, người Lào), Mùa Bá Và (31 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Hoàng Nghĩa Văn (44 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi mua bán ma túy.

Hoàng Nghĩa Văn. Ảnh: CAND.

Đầu tháng 5, công an thành phố Vinh phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về thành phố Vinh rồi đưa đi TP HCM với sự tham gia của ba nghi phạm trên. Trong đó, Văn là người chuyển tiền cho Chò và Và để đưa ma túy từ Lào về Vinh...

Sau thời gian mật phục, 14h ngày 1/6 trên quốc lộ 8A, địa phận xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn), Chò và Và đang chở 15 kg ma túy tổng hợp bằng xe máy đi giao cho Văn thì cảnh sát khống chế.

Tang vật vụ án. Ảnh: CTV.

Cùng thời điểm này một tổ công tác khác đã bắt Văn khi đang đứng đợi ở địa phận huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), thu 16.000 USD, một ôtô...

Chuyên án đang được mở rộng điều tra.