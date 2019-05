11 thanh niên cướp tiền tài xế ôtô trên quốc lộ 1A

Chê số tiền "xin đểu" mà các tài xế đưa cho quá ít nên nhóm côn đồ dùng đá, hung khí tấn công xe.

Ngày 13/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Thái (27 tuổi) và 10 nam thanh niên cùng trú thị xã Hoàng Mai để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 7/5, Nguyễn Bá Thái cùng nhóm đồng phạm thống nhất kế hoạch "xin đểu" các tài xế lái xe trên quốc lộ 1A. Rạng sáng 8/5, 10 người trong nhóm này chở nhau trên 4 xe gắn máy chạy trên quốc lộ 1A ở địa bàn thị xã Hoàng Mai để gây án.

Vụ thứ nhất, nhóm thanh niên gõ cửa cabin một xe container đang dừng bên lề đường rồi ra điều kiện "cho một ít tiền uống nước". Lo sợ bị tấn công nên tài xế này đưa 50.000 đồng, song bị nhóm này chê ít và dùng gạch tấn công khiến kính xe ôtô bị vỡ.

Tiếp cận một xe container thứ hai, nhóm này gõ cửa xin tiền nhưng tài xế kéo kính xe ngồi im trong cabin không lên tiếng. Bực tức, nhóm cướp này dùng gậy đập xe thì tài xế điều khiển xe bỏ chạy.

Với thủ đoạn tương tự, khi tiếp cận một ôtô thứ ba, nhóm này chỉ được tài xế đưa 50.000 đồng và chúng chê ít nên dùng hung khí tấn công khiến tài xế phải điều khiển xe chạy vào một cây xăng gần đó kêu cứu.

Công an thị xã Hoàng Mai trích xuất nhiều camera an ninh, thu thập lời khai các nạn nhân và đã lần lượt bắt các nghi can.

Vụ án đang được hoàn tất hồ sơ.