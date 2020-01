11 người cho vay nặng lãi bị bắt

Đồng NaiNguyễn Việt Thắng, 29 tuổi, quê Hà Nội vào TP Biên Hòa tập hợp nhiều đàn em cho vay nặng lãi với 25% mỗi tháng.

Ngày 1/1, Thắng cùng 10 đàn em bị Công an TP Biên Hòa bắt để điều tra hành vi cho vay nặng lãi. Đây là nhóm mới nổi lên, chuyên hoạt động ở TP Biên Hòa và một số huyện lân cận như Vĩnh Cửu, Trảng Bom...

Tang vật thu giữ được của nhóm cho vay nặng lãi. Ảnh: Thái Hà.

Theo điều tra, Thắng được một đại ca giang hồ ở Hà Nội cử vào Đồng Nai để tìm khách cho vay tiền, lấy lãi suất cao. Tháng 7/2019, hắn thuê nhà ở phường Tân Phong rồi tập hợp nhiều đàn em có máu mặt từ Bắc vào để hành nghề tín dụng đen.

Chúng cho các con nợ chủ yếu là công nhân và người lao động vay từ 5 đến 50 triệu đồng, trả góp hàng ngày. Đàn em có nhiệm vụ thu lãi về đưa cho Thắng. Gã tập hợp, chuyển về Bắc cho "ông trùm" qua tài khoản ngân hàng.

Khi con nợ không trả tiền, nhóm này sẵn sàng "xử" để răn đe, đồng thời gây dựng thanh thế với các băng khác trên địa bàn. Với thủ đoạn trên, từ tháng 7 đến hết tháng 12/2019, Thắng và đồng phạm đã thu về hơn 1,2 tỷ đồng tiền lãi bất chính.

Tối hai hôm trước, các trinh sát ập vào nhà của Thắng khống chế cả nhóm, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp.

Đồng Nai có 32 khu công nghiệp trải rộng trên 11 huyện, thành phố với 1,2 triệu người lao động. Việc dân số cơ học tăng nhanh trong thời gian qua, đã tạo điều kiện nhiều băng giang hồ hoạt động tín dụng đen.

Hơn 500 vụ án liên quan đến cho vay nặng lãi, ma túy... xảy ra trong năm qua. Đặc biệt việc nhóm Thanh Hoá do Ngô Đình Giang cầm đầu vây xe chở Công an tỉnh Đồng Nai vào giữa năm trước khiến người dân bất an.

Một tháng trước, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai phát lệnh tấn công trấn áp tội phạm, giữ an ninh cho người dân đón Tết. Hàng loạt băng hoạt động tín dụng đen đã bị bắt giữ, trong đó có nhóm Hải Phòng do Đặng Quang Toàn (tức Toàn "Đen", 38 tuổi).

Phước Tuấn