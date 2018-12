11 án tử hình cho đường dây vận chuyển gần 800 bánh ma túy

Chiều 9/8, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 10 án tử hình cho các bị cáo Chu Văn Viện (33 tuổi), Hoàng Văn Sự (36 tuổi), Chu Văn Cung (35 tuổi), Chu Đình Tuyên (39 tuổi), Nguyễn Văn Tám (38 tuổi, Hà Nội), Lý Văn Lâm (33 tuổi), Hoàng Văn Hóa (31 tuổi), Lê Xuân Việt (37 tuổi), Ngô Đại An (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiển (35 tuổi); hai án chung thân cho Chu Đức Sơn (40 tuổi), Nông Thị Chang (25 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thanh Thăng (31 tuổi) lĩnh án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

13 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép 799 bánh heroin. Ảnh: Hồng Vân.

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 4/12/2014, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp cùng phòng PC47 Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Cao Phong và công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) làm nhiệm vụ tại địa phận xã Thu Phong (Cao Phong, Hòa Bình) phát hiện Lê Xuân Việt và Nguyễn Văn Tám đang chạy xe máy chở bao tải bên trong chứa 45 bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, Việt và Tám khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho Chu Đình Tuyên và Nong Ting Ting (người Trung Quốc).

Mở rộng vụ án, C47 Bộ Công an đã khởi tố 19 bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Từ năm 2013 đến khi bị bắt, các bị cáo đã thực hiện trót lọt 22 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, tổng trọng lượng hơn 280 kg từ Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội về Lạng Sơn tập kết sau đó đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Chu Văn Viện đóng vai trò chủ mưu cùng đồng bọn tại nhiều tỉnh thành 22 lần mua bán ma túy hưởng lợi trái phép 10 tỷ đồng.

Các bị cáo Hoàng Văn Khánh, Nguyễn Đình Kiệm, Giàng A Giơ và Hà Văn Thư đang bỏ trốn. Nông Ting Ting bị đình chỉ điều tra cho về nước và Hoàng Thị Loan đã chết.

Hồng Vân