105 ngày bí mật điều tra đường dây đánh bạc có tướng công an bảo kê

Sáng 12/11, Nguyễn Văn Dương bắt đầu chuỗi 13 ngày hầu tòa tại TAND tỉnh Phú Thọ cùng cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và 90 bị can trong đường dây đánh bạc trực tuyến chục nghìn tỷ có 43 triệu tài khoản tham gia.

Suốt phiên tòa, Dương luôn ngồi ở hàng ghế đầu, mặt không lộ cảm xúc, đôi khi thất thần. Sắc thái ấy trái ngược hoàn toàn khi Dương còn là chủ tịch Công ty CNC bị Công an Phú Thọ đọc lệnh bắt vào đêm 30/8/2017.

Nguyễn Văn Dương tại TAND tỉnh Phú Thọ trong tháng 11/2018. Ảnh: Giang Huy

Ông Lê Xuân Lộc (trưởng phòng của VKSND tỉnh Phú Thọ) kể, hôm đó ông được cấp trên yêu cầu xuống Hà Nội gấp để phối hợp với cơ quan điều tra. Từ chiều 30/8/2017, tổ điều tra đã mang lệnh khám xét tới trụ sở Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) ở một tòa nhà văn phòng trên đường Đê La Thành, Hà Nội. Thấy công an làm nhiệm vụ, nhiều người tại đây lo sợ song Dương lại tự tin, nói "tốt lắm. Công an Phú Thọ mà dám xuống đây khám công ty của Bộ".

Trước các điều tra viên, Dương lấy điện thoại ra gọi cho cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục C50) bởi CNC là công ty bình phong của C50. Nhưng trước thái độ dứt khoát của các cán bộ làm nhiệm vụ, cựu cục trưởng Hóa khi đó đã nói: "Các anh có lệnh thì các anh cứ làm đi".

23h34', lệnh bắt được công bố. Dương bình tĩnh chấp hành, miễn cưỡng tra tay vào còng. Khi Dương bị công an áp giải, ông Lộc thấy có những đám thanh niên đầu trọc, lộ hình xăm trổ đứng kín ở dưới sảnh tòa nhà. Nhưng với sự xuất hiện của các cảnh sát bảo vệ do lãnh đạo Bộ điều động đến, nhóm này không có động thái nào.

Ông Lộc là kiểm sát chính đại diện VKSN tỉnh Phú Thọ tham gia tố tụng tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Dự

Khi cùng các công an khám xét phòng làm việc của Dương ở CNC, ông Lộc thấy có tài liệu liên quan hai cựu tướng công an: Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa. Việc khám xét CNC kéo dài xuyên đêm, tới 5h ngày 1/9/2017.

Từ lúc này, trung tâm chỉ huy Ban chuyên án được lập ngay tại Hà Nội. Lệnh khám xét CNC và bắt Dương đã "đánh rắn động rừng". Nhiều người liên quan kịp bỏ trốn, trong đó có Phan Sào Nam (Giám đốc VTC Online).

Nam được xác định đã móc nối với Dương để vận hành hệ thống game bài RikVip. Theo đó, CNC phát hành dịch vụ, cung cấp dịch vụ thanh toán, đứng tên giấy phép. VTC Online sản xuất, phát triển nội dung dịch vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng để game bài hoạt động.

Nam khi mới 27 tuổi đã làm Phó giám đốc VTC Intecom. Hai năm sau, Nam cùng đồng nghiệp lập nên VTC Online. Doanh nghiệp dưới thời Nam điều hành, từng là một trong số ít công ty trò chơi trực tuyến huy động được vốn ngoại ngay lần đàm phán đầu tiên.

Trốn sang nước ngoài một thời gian, Nam về nước đầu thú vào cuối tháng 10/2017.

Phan Sào Nam bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án 5 năm tù vào ngày 30/11. Ảnh: Giang Huy.

Ông Lộc cho hay, cả hai cơ quan điều tra và viện kiểm sát Phú Thọ đều biết động đến CNC là "chạm" đến thế lực bảo kê. Nếu không đủ chứng cứ vững chắc, những người tham gia phá án sẽ phải "ngồi vào thay" vị trí của Dương, sự nghiệp cũng chẳng còn.

Khi các chứng cứ được tập hợp, đủ cơ sở khởi tố bị can với Dương và có lệnh tạm giam, thành viên Ban chuyên án mới thở phào sau bảy ngày như ngồi trên đống lửa, từ thời điểm thực thi lệnh bắt. Lúc này sự tự tin của Dương đã "xẹp" bởi không còn hy vọng được tại ngoại.

Đại diện VKS Phú Thọ cho hay, trong sáu ngày bị thẩm vấn đầu tiên, Dương chỉ thừa nhận vận hành cổng game, mỗi ngày hệ thống thu 100 tỷ đồng và nhận 800 tỷ đồng. Dương nhất quyết khai không biết đánh bạc trực tuyến là gì

Cơ quan tố tụng cho Dương gặp gia đình bởi anh ta hứa sẽ nộp lại hơn 500 tỷ đồng tiền thu lời bất chính. Song tới khi nhận bản án 10 năm tù vào chiều 30/11, người cầm đầu đường dây cờ bạc lớn nhất nước cũng chỉ nộp hơn 200 tỷ đồng.

Sau khi bắt được Dương và Nam, từ tháng 9 tới cuối tháng 12/2017, các cán bộ thuộc cơ quan an ninh điều tra và VKS tỉnh Phú Thọ phải khôi phục dữ liệu tại máy chủ của CNC để xác định doanh thu của đường dây, số tiền đánh bạc là bao nhiêu.

Được hỗ trợ của Cục An ninh mạng (A68), đến tháng 4/2018 dữ liệu khôi phục xong và trưng cầu giám định của Viện khoa học hình sự.

Theo ông Lộc, Dương bị bắt sau 105 ngày Công an Phú Thọ lần ra đường dây đánh bạc trực tuyến từ việc điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào của Lê Văn Huy tưởng chừng không liên quan gì.

Huy bị bắt vào cuối tháng 7/2017. Công an phát hiện Huy đã nạp thẻ để chơi game bài Rikvip và từ đây hé lộ mạng lưới đánh bạc qua hình thức game bài trực tuyến song hoạt động công khai, quảng cáo rầm rộ.

Đánh giá tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an Phú Thọ đã yêu cầu Ban chuyên án phải điều tra chính xác, hành động nhanh và cực kỳ bí mật.

Được Bộ Công an cho thành lập công ty bình phong, cuối năm 2011, ông Nguyễn Thanh Hóa khi đó là Cục trưởng C50 ký ghi nhớ hợp tác với công ty CNC do Nguyễn Văn Dương vừa thành lập. Dưới danh nghĩa công ty nghiệp vụ của công an, Dương nhiều lần xin cựu cục trưởng Hóa và Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh cho thử nghiệm game đánh bạc trực tuyến. Dù chưa được cho phép, giữa năm 2015 game đánh bạc đã được Dương, Nam cho vận hành. Năm 2015-2017, ông Vĩnh, Hóa biết game đánh bạc hoạt động trái phép nhưng vẫn làm ngơ. Thậm chí, họ còn xin cho game được cấp phép nhưng không thành. Trong hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

