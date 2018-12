100 cảnh sát phá đường dây số đề tại Đà Nẵng

Chiều 1/11, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 trong 7 nghi can tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề quy mô lớn, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng công an quận cho biết, từ tháng 3, phát hiện trên địa bàn có nhiều người tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề, nhiều trinh sát đã được huy động vào cuộc. Sau 7 tháng, công an đã "định vị" được những người chủ chốt của đường dây và quyết định phá án.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: Nguyễn Đông.

17h ngày 26/10, gần 100 cảnh sát quận Thanh Khê đồng loạt ập vào 6 địa điểm bắt quả tang nhiều người, trong đó có Trần Thị Tại (42 tuổi) đang giao nhận số đề cho Lương Thị Bê (52 tuổi) ở nhà giữ xe chợ Thanh Khê. Nhiều phụ nữ cố chạy lên mái nhà nhưng không kịp thoát thân.

Công an thu tổng cộng 800 triệu đồng 5.000 USD, 12 quyển sổ ghi tịch đề, 79 tờ tịch đề, nhiều điện thoại, máy tính bảng. "Họ chỉ giao dịch qua tin nhắn trên các mạng xã hội qua điện thoại, khi nhận được tiền thì xóa để không còn dấu vết", trung tá Trần Văn Tuấn, Phó đội Hình sự công an quận Thanh Khê, nói.

"Bình quân mỗi ngày nhóm này giao dịch khoảng 200 triệu đồng", trung tá Tuấn nói.

Nhiều tịch đề đã bị những người vi phạm hủy. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chiều 1/11, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê. "Tội phạm mạnh hơn công an là uy tín của công an giảm sút với người dân", đại tá Mưu nói.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguyễn Đông