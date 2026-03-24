Phản xạ phút chót của phi công có thể đã cứu mạng hành khách máy bay Canada

MỹHai phi công trên máy bay Canada đã cố gắng phanh khẩn cấp ngay trước cú va chạm với xe cứu hộ tại sân bay New York, đây có thể là yếu tố cứu sống tất cả hành khách.

Vài giây trước khi chiếc máy bay Bombardier CRJ-900, số hiệu chuyến bay AC8646 thuộc Air Canada chở theo 72 hành khách và phi hành đoàn 4 người, tông vào xe cứu hỏa trên đường băng số 4 của sân bay LaGuardia tại New York, nhiều hành khách nói họ đã nghe rõ âm thanh hệ thống phanh khẩn cấp được kích hoạt.

Nỗ lực cuối cùng này của hai phi công, cũng là hai trường hợp thiệt mạng duy nhất trong sự việc đêm 22/3, có thể đã giúp tất cả 74 người còn lại trên máy bay sống sót và ngăn thảm kịch đẫm máu xảy ra.

"Chúng tôi hạ cánh rất gắt. Ai cũng cảm thấy máy bay giật ngược lại. Rồi chúng tôi nghe thấy phi công cố gắng phanh lại. Chỉ vài giây sau là một tiếng va chạm cực lớn", Rebecca Liquori, y tá 35 tuổi có mặt trên chuyến bay từ Montreal, mô tả âm thanh "như nghiền nát" khi máy bay hạ cánh.

Máy bay của Air Canada vào sáng 23/3 gần như còn nguyên vẹn, chỉ vỡ nát phần đầu, sau tai nạn đêm trước đó tại LaGuardia. Ảnh: AP

Theo giới chức sân bay LaGuardia, cú va chạm giữa chiếc Bombardier CRJ-900 và xe cứu hỏa diễn ra khi máy bay đã vào giai đoạn cuối quá trình hạ cánh, di chuyển với tốc độ khoảng 48 km/h.

Việc máy bay giảm tốc trước va chạm khiến lực tác động không phá hủy phần còn lại của thân máy bay. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần đầu của máy bay đã vỡ nát, thân máy bay ở tư thế hất mũi lên trời, nhưng phần còn lại của phương tiện gồm khoang hành khách và khu vực cánh vẫn còn nguyên vẹn.

"Tôi tin rằng nếu không có phản xạ đó của các phi công, chúng tôi đã không thể sống sót", Liquori nói với truyền thông địa phương.

Joseph, một hành khách khác trên máy bay, cho biết anh và vợ sắp cưới chỉ bị trầy xước nhẹ. "Tôi hoàn toàn tin rằng hai phi công đã làm mọi thứ trong khả năng để giảm tốc độ ở giây cuối cùng. Họ xứng đáng được coi là anh hùng", anh nói.

Hơn 40 người bị thương trong vụ tai nạn tại LaGuardia, một trong những sân bay tấp nập nhất nước Mỹ. Hầu hết các trường hợp đã được cho ra viện và chỉ còn một số ca chấn thương nặng đang điều trị, trong đó có hai người trên xe cứu hỏa và một tiếp viên hàng không bị hất văng khỏi máy bay.

Theo giới chức hàng không Mỹ, cả hai phi công đều còn trẻ và đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Một người được xác định là Antoine Forest, 30 tuổi, quốc tịch Canada.

Đây là lần đầu tiên trong hơn ba thập kỷ qua sân bay LaGuardia ghi nhận một vụ tai nạn có người chết. Thảm kịch gần nhất là vào năm 1992, khi máy bay hãng USAir rơi ngay sau khi cất cánh khiến 27 người chết.

Giới chức Mỹ đã thu thập hai hộp đen của máy bay, dữ liệu và ghi âm tại đài kiểm soát không lưu, cùng lời khai của các chuyên viên sân bay để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Các thông tin sơ bộ cho thấy chiếc xe cứu hỏa trong vụ tai nạn đã được điều động đến hỗ trợ một máy bay khác gặp sự cố mùi lạ trong cabin.

Theo băng ghi âm kiểm soát không lưu được tiết lộ cho NBC, chỉ vài giây trước va chạm, một nhân viên dường như đã cho phép xe cứu hỏa băng qua đường băng số 4 từ khu vực đường lăn D, trước khi lập tức yêu cầu dừng lại. Sau đó, ghi âm có giọng nói của một kiểm soát viên khác thốt lên: "Tôi đã mắc sai lầm".

Leo Medina, 23 tuổi, chứng kiến toàn bộ sự việc từ một máy bay khác cách hiện trường khoảng 100 m và mô tả "cảnh tượng như chiếc máy bay bị chẻ làm đôi".

Ngay sau vụ va chạm, Liquori kể rằng khoang hành khách bên trong chiếc Bombardier CRJ-900 chìm trong hỗn loạn, với nhiều người bị hất văng khỏi ghế và chảy máu. Nhiều người la hét, lo sợ máy bay có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.

Liquori ngồi ghế ngay cạnh cửa thoát hiểm và đã nhanh tay mở cửa khi máy bay ngừng lại, giúp mọi người trượt xuống từ cánh máy bay trong khoảng 3-4 phút. "Tiếp viên đã dặn trước khi hạ cánh khẩn cấp rằng nếu chúng tôi phải thoát hiểm thì không mang hành lý, chỉ rời máy bay nhanh nhất có thể", cô kể.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani ca ngợi phản ứng nhanh của lực lượng cứu hộ cũng như hành khách trên máy bay Air Canada, "không chỉ giữ được sự điềm tĩnh mà còn giúp đỡ người bên cạnh trong khoảnh khắc nguy hiểm".

Thanh Danh (Theo NBC, BBC, AP)