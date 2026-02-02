Phân bón hữu cơ Greenma là 'Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025'

Phân bón hữu cơ Greenma vượt qua các tiêu chí giải thưởng do VCCI triển khai, khẳng định chất lượng, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuỗi cung ứng, hướng tới chuẩn mực thị trường quốc tế.

Ngày 29/1, Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Phân bón hữu cơ Greenma) được vinh danh trong top Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025.

Theo đại diện doanh nghiệp, thành tựu này góp phần khẳng định chất lượng, uy tín của các sản phẩm phân bón hữu cơ Greenma, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của bà con nông dân, hệ thống đại lý và người tiêu dùng trên cả nước đối với thương hiệu phân bón hữu cơ tại Việt Nam.

Ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh (Greenma) nhận giải thưởng (hàng trên ở giữa). Ảnh: Greenma

Các dòng sản phẩm phân bón hữu cơ Greenma được sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu cơ từ trang trại bò sữa TH, kết hợp công nghệ ủ hiếu khí tiên tiến từ Mỹ. Quy trình này giúp tạo ra hàm lượng cao axit humic, fulvic cùng hệ vi sinh vật có lợi, góp phần cải thiện cấu trúc đất, tăng độ tơi xốp và màu mỡ, đồng thời khử mùi, ức chế sự phát triển của ấu trùng gây hại và thúc đẩy cây trồng sinh trưởng.

So với phân bón hóa học truyền thống, phân bón hữu cơ Greenma mang lại nhiều lợi ích như giảm suy thoái đất, hạn chế ô nhiễm nguồn nước, nâng cao chất lượng nông sản, an toàn cho người sử dụng và thân thiện môi trường. Đây cũng là nền tảng giúp thương hiệu tạo dựng niềm tin nơi bà con nông dân và thị trường.

Phân bón hữu cơ Greenma sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ trang trại bò sữa TH. Ảnh: Greenma

Phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm, Greenma cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm, sáng tạo và cho ra đời nhiều chủng loại phân bón mới, tối ưu hiệu quả canh tác và nâng cao giá trị cho nền nông nghiệp Việt Nam.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Phạm Vinh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phân bón Xanh cho biết, công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng tầm giá trị nông sản Việt. Doanh nghiệp lấy hiệu quả sản phẩm làm ưu tiên, thông qua nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và mở rộng cơ hội đưa nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các giải pháp phân bón tiên tiến, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam và đáp ứng xu hướng nông nghiệp bền vững", ông Sơn nói.

"Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025" gọi tên Greenma. Ảnh: Greenma

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chú trọng tổ chức các hội thảo, chương trình tập huấn, chia sẻ kiến thức và kỹ thuật canh tác, bón phân khoa học cho bà con nông dân, qua đó cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công...), đồng thời gia tăng hiệu quả và lợi nhuận sản xuất.

Hội thảo giới thiệu sản phẩm tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Greenma

Với hơn 10 năm đồng hành cùng nông dân Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Xanh kiên định theo đuổi định hướng xây dựng các quy trình canh tác thông minh, hiệu quả và bền vững, không ngừng tối ưu hiệu suất sử dụng phân bón, giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trên đồng ruộng.

Chương trình Bình chọn Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, thông qua quá trình khảo sát, đánh giá và bình chọn nghiêm ngặt, nhằm vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho chuỗi cung ứng và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tại sự kiện, đã có 27 doanh nghiệp được trao chứng nhận nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam ở các lĩnh vực: cơ khí chế tạo, điện tử tin học, dệt may da giày, công nghiệp thực phẩm và các lĩnh khác.

Thế Đan