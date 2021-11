Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Ngày hay tin chị mất do covid, e bàng hoàng không tin được. Nhưng đó lại là sự thật.. Đau lòng lắm quá chị ơi... Dù hình hài chị không còn, nhưng hình bóng chị vẫn in sâu trong tim của em và hàng triệu người thương yêu chị. VĨNH BIỆT CHỊ PHI NHUNG.. Ở NƠI ĐÓ AN LÀNH CHỊ NHÉ.

Khán giả: Hà Như Ngọc