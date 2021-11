Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Cô đi bình an nhé,mọi người sẽ luôn nhớ những việc cô làm.Cô làm rất tốt,thật sự rất rất tốt.Sẽ mãi nhớ cô và nhớ luôn cả những điều tốt nhất.

Ở bên kia thế giới hãy tiếp tục là một Phi Nhung nha cô !

Ngủ thật Ngon và mỉm cười cô nhé.

Thương chúc cô và mọi người về với Phật bình an

Rest In Peace

: Hoạ My