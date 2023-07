Phạm nhân mặc quần áo công an trốn khỏi trại giam

Bình DươngLê Thanh Giàu, 54 tuổi, lợi dụng sơ hở của cán bộ Trại giam An Phước, trộm quần áo, lấy xe máy bỏ trốn nhưng bị bắt sau đó vài giờ.

Ngày 22/7, Giàu bị Công an tỉnh Bình Dương bắt để điều tra hành vi Trốn khỏi nơi giam.

Lê Thanh Giàu bị bắt khi trốn khỏi trại giam. Ảnh: Yên Khánh

Giàu là phạm nhân đang chấp hành 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Trại giam An Phước (Bộ Công an, đóng ở huyện Phú Giáo, Bình Dương). Sáng nay, ông ta lợi dụng sơ hở, trộm quần áo và xe máy của cán bộ trại giam, rồi lái xe bỏ trốn.

Trại giam An Phước sau đó ra quyết định truy nã, phối hợp công an các địa phương truy bắt. Đến chiều, cảnh sát phát hiện Giàu chạy xe máy ở khu vực phường An Phú, TP Thuận An, nên khống chế.

Yên Khánh - Phước Tuấn