Phá vỡ đê quai, 500.000 m3 nước tràn xuống hạ du

Quảng BìnhĐơn vị quản lý phải phá vỡ 15 m đê quai đập Dạ Lam ở xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, nước từ hồ chứa 500.000 m3 tràn xuống hạ du huyện Lệ Thủy.

Ngày 13/6, ông Trần Xuân Tiến, Chi cục trưởng Thủy lợi tỉnh Quảng Bình, cho biết đập Dạ Lam, cung cấp nước tưới cho hơn 50 ha lúa của huyện Lệ Thủy, đang trong quá trình sửa chữa. Đơn vị thi công phải làm một tuyến đê quai bao quanh công trình nhằm chống ngập lụt trong lúc sửa chữa.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Wutip khiến đập gần đầy nước, uy hiếp đập và đê quai. Để đảm bảo an toàn, đơn vị quản lý đã mở bớt một phần cửa đập để giảm áp lực nước. Tuy nhiên, mưa và nước từ thượng nguồn tiếp tục tràn về khiến nước đập vẫn dâng cao, đơn vị quản lý phải phá tiếp 15 m đê quai.

Đê hồ chứa Dạ Lam bị vỡ một đoạn. Ảnh: Vạn An

Đê quai đập Dạ Lam ở thượng nguồn bị vỡ, nước sẽ tràn về vùng hạ du gồm các xã Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, An Thủy, Lộc Thủy của huyện Lệ Thủy. Vì thế huyện đã huy động lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến mực nước và tổ chức cảnh báo, di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua vùng trũng, ven sông suối.

Từ đêm qua, mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông Kiến Giang đoạn qua các xã An Thủy, Lộc Thủy, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy dâng cao. Tại xã An Thủy, nước tràn lên mặt đường các ngõ xóm, tràn vào cánh đồng lúa chét (lúa tái sinh). Dân làng Phú Thọ, xã An Thủy đã đội mưa, đắp bao cát ngăn dòng nước vào ruộng.

Ông Ngô Mậu Thìn, ở xã An Thủy, cho biết mọi năm phải đến tháng 8-9 mới có lũ, năm nay đến bất ngờ từ tháng 6. Chỉ trong một đêm, hầu hết đường trong xóm đã ngập. "Hầu hết cánh đồng lúa chìm trong lũ. Hiện bà con chủ động kê cao đồ đạc trong nhà, cất trữ lúa lên chỗ cao", ông Thìn nói.

Vỡ đê quai đập Dạ Lam Người dâng làng Phú Thọ đắp bao cát cứu lúa chét. Video: Bảo Nguyễn

Huyện Lệ Thủy hiện có 28 hồ chứa và 32 đập dâng, với tổng dung tích hơn 141 triệu m3. Nhiều hồ đã đạt 90% dung tích thiết kế, trong đó nước đã tràn qua các đập Minh Tiến, Khe Thăng, Ô Rô và Dạ Lam.

Ảnh hưởng bão Wutip, khu vực Quảng Bình - Quảng Nam mưa to từ ngày 11/6 đến nay, trong đó Quảng Bình có nơi mưa 390 mm. Lũ sông Kiến Giang đoạn qua huyện Lệ Thủy đang lên, dưới báo động 2.

Rạng sáng nay, hai chị em ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn mất tích. Toàn tỉnh có 24 điểm ngập lụt, 8 điểm bị sạt lở. Huyện Lệ Thủy đã di dời 17 hộ, 78 nhân khẩu ở bản Tân Ly, xã Lâm Thủy đến nơi an toàn. Hơn 18.480 hecta lúa, 285 hoa màu bị ngập úng.

Ngoài Quảng Bình, mưa lũ khiến hơn 800 nhà ở Quảng Nam, Đà Nẵng 80 bị ngập. Hơn 58.000 ha hoa màu, chủ yếu ở Huế, Quảng Nam, Quảng Trị thiệt hại. Hơn 20 chuyến bay từ sân bay Đà Nẵng bị hoãn, hủy. Chung kết Hoa hậu Việt Nam dự kiến diễn ra trên sông Hương tối 14/6 phải hoãn.

Võ Thạnh