Phá mái tôn cứu người trong nhà 6 tầng bốc cháy

Con trai chủ nhà cùng một sinh viên trèo sang mái nhà bên cạnh, phá mái tôn để cứu bố mẹ mắc kẹt khi căn nhà 6 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam, Hà Nội bốc cháy chiều 24/3.

Khoảng 18h, lửa bùng lên từ tầng 2 căn nhà cao 6 tầng, một tum tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng, phun ra ngoài qua các cửa sổ.

Con trai chủ nhà phá mái tôn cứu người mắc kẹt.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người. Một số kịp chạy ra ngoài, số khác bị lửa và khói chặn lối thoát ở cửa chính. Nhân chứng cho biết có người mắc kẹt vẫy tay qua cửa sổ kêu cứu, người dân xung quanh cố tiếp cận nhưng không thể lên các tầng do lửa cháy lan.

Con trai chủ nhà cho biết đã cố chạy vào bên trong để cứu người nhưng lửa bùng mạnh, không thể tiếp cận. Anh trèo sang mái nhà đang xây dựng bên cạnh, cùng một sinh viên hàng xóm nhảy sang mái nhà cháy, phá mái tôn để đưa bố mẹ ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Anh Tiến

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực số 9 và 12 được điều động tới hiện trường. Lực lượng chức năng phá cửa kính, phun nước vào bên trong để dập lửa, đồng thời hướng dẫn các nạn nhân thoát sang nhà bên cạnh. Đến khoảng 19h, đám cháy được khống chế.

Một số người bị ngạt khói nhẹ, được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Sau vụ cháy, căn nhà ám khói đen, nhiều mảnh vỡ vương vãi. Tầng 1 và 2 của ngôi nhà dùng để kinh doanh, các tầng trên để ở.

Việt An