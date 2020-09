PGA Tour vẫn chưa rõ ngày ngừng đấu kín

Đã công bố lịch trình mùa mới, nhưng PGA Tour chưa thể xác định thời gian mở cửa đón khán giả thực địa.

Tour Championship, diễn ra từ 4/9 đến 7/9 trên sân East Lake ở Atlanta, bang Georgia, là sự kiện đấu kín thứ 14 kể từ khi PGA Tour mở cửa trở lại hôm 11/6 sau ba tháng nghỉ dịch. Đây cũng là sự kiện hạ màn mùa giải PGA Tour 2019-2020.

Nhân sự kiện này, PGA Tour cũng công bố lịch trình 2020-2021. Dù vậy, đặc phái viên Jay Monahan của PGA Tour không tiên lượng được cụ thể thời điểm đón fan trong chương trình mới.

"Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và mỗi cộng đồng đều có cách ứng phó khác nhau. Nên mỗi lần bàn thảo việc tổ chức giải lại ra phương án khác nhau. Nên sự trở lại của các sự kiện trong lịch mới sẽ không đồng nhất cho đến cuối năm và cả đầu năm tới. Và chỉ khi chúng tôi cảm thấy thực sự an toàn, người hâm mộ mới được vào cổng. Chúng tôi còn nợ điều đó", Monahan nói.

Đặc phái viên PGA Tour Jay Monahan trong cuộc họp báo trước thềm Tour Championship, trên sân East Lake, Atlanta hôm 2/9. Ảnh: AP

Nhiều sự kiện trong khung mùa Thu của lịch mới đã tuyên bố cấm cửa khán giả, bao gồm chặng đầu tiên Safeway Open, major US Open, Sanderson Farms Championship, Shriners Hospitals for Children Open, major Masters và RSM Classic. Trong khi đó, Houston Open để ngỏ khả năng đón fan vào tháng 11, còn Mayakoba Golf Classic ở Mexico trong tuần đầu tháng 12 lại đang bán vé vào cổng trên website chính thức.

Theo Golf Digest, thời điểm sớm nhất để khán giả thực địa trở lại PGA Tour là Sentry Tournaments of Champions ở Maui, thuộc quần đảo Hawaii. Đây là sự kiện chào năm mới dành cho các nhà vô địch sự kiện lẫn những người thuộc top 30 chung cuộc FedEx Cup năm trước đó.

Và cuối tháng 9, PGA Tour sẽ mở lại nội dung pro-am (chuyên nghiệp đánh kèm không chuyên), bắt đầu từ chặng đấu ở Cộng hoà Dominica. Nội dung này chuyên phục vụ quyền lợi nhà tài trợ và góp phần không nhỏ vào doanh thu của các sự kiện PGA Tour. Ông Monahan cho biết, hai hệ thống trực thuộc là Korn Ferry Tour hạng nhì và Champions lão tướng đã được triển khai pro-am trong vài tuần gần đây.

PGA Tour 2020-2021 gồm 50 sự kiện - nhiều nhất kể từ năm 1975. Các golfer sẽ so tài qua phần lớn qua các bang và vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, với xuất phát điểm là Safeway Open ở Napa, California vào ngày 10/9 năm nay, và điểm cuối là Tour Championship vào cuối tháng 9/2021.

Do các đơn vị chủ quản dời US Open sang tháng 9 thay vì tháng 6 và Masters tháng 11 thay vì tháng 4, mùa giải mới xem như hiện diện sáu major. Lịch này cũng bao gồm Ryder Cup và golf Olympic. Riêng các điểm đến châu Á, PGA Tour đã đưa CJ Cup ở Hàn Quốc và Zozo Championship ở Nhật về Mỹ, nhưng phải bỏ WGC-HSBC Champions tại Thượng Hải do quan ngại dịch bệnh và khó khăn về hậu cần.

"Nếu hâm mộ golf thì đây là mùa mơ ước vì có nhiều sự kiện hơn trước đây. Các bạn còn mong gì hơn nữa chứ?", Monahan đề cao chương trình mới hôm 2/9.

Quốc Huy tổng hợp