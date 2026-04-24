Petrolimex dự kiến lỗ hơn 1.000 tỷ đồng kinh doanh xăng dầu quý I

Petrolimex dự kiến lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong quý I từ kinh doanh xăng dầu do biến động "chưa từng có trong lịch sử" của thị trường năng lượng thế giới.

Thông tin được Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Lưu Văn Tuyển trả lời nhà đầu tư tại đại hội đồng cổ đông, ngày 24/4.

Ông Tuyển cho biết tập đoàn có khả năng lỗ 1.000 tỷ đồng từ mặt hàng xăng dầu﻿ trong quý đầu năm. Nguyên nhân do biến động bất thường trên thị trường nhiên liệu thế giới sau khi xung đột tại Trung Đông gia tăng từ cuối tháng 2.

Theo lãnh đạo Petrolimex, giá xăng dầu thành phẩm thế giới biến động "chưa từng thấy trong lịch sử", trong đó có những ngày tăng giảm từ 20-50 USD/thùng. Điển hình, giá dầu diesel có thời điểm vọt lên 292 USD một thùng vào tháng 3 (tăng gần 4lần so với tháng 2) nhưng sau đó lại giảm sâu xuống còn khoảng 140 USD vào tháng 4.

Trong khi đó, các khoản phụ phí nhập khẩu đã chạm mức 30 - 37 USD một thùng. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử, song lại chưa được phản ánh đầy đủ vào giá bán lẻ giá nhiên liệu trong nước.

"Chi phí nhập khẩu một tàu dầu 40.000 tấn đã tăng vọt từ mức 25-26 triệu USD lên đến 85-87 triệu USD", ông nói. Theo ông Tuyển, thời điểm giá dầu diesel thành phẩm lên đỉnh 292 USD một thùng, cộng với phụ phí và giá cước vận tải tăng, tổng chi phí nhập về lên tới 340 USD. Ngoài ra, Petrolimex còn phải duy trì tồn kho ở mức cao và liên tục nhập hàng ngay cả khi giá đang ở đỉnh để đảm bảo nguồn dự trữ, an ninh năng lượng quốc gia.

Dù mảng xăng dầu gặp khó khăn, các lĩnh vực kinh doanh khác ngoài xăng dầu của Petrolimex vẫn ghi nhận kết quả tốt và bám sát kế hoạch đề ra, theo Tổng giám đốc Lưu Văn Tuyển. Ông cũng khẳng định ban lãnh đạo tập đoàn sẽ nỗ lực bằng mọi giá để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, dù kế hoạch lợi nhuận năm 2026 có thể không bằng năm 2025.

Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Lưu Văn Tuyển.

Chia sẻ thêm, Chủ tịch Petrolimex Phạm Văn Thanh nhìn nhận xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi cung ứng bị đứt gãy sẽ tác động ngay lập tức đến chi phí sản xuất và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn quyết tâm đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống để bảo vệ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, Petrolimex - doanh nghiệp xăng dầu chiếm hơn một nửa thị phần trên thị trường - có phương án chuẩn bị nguồn cung "từ sớm, từ xa". Các giải pháp gồm duy trì tồn kho ở mức cao, liên hệ với các nhà cung cấp quốc tế, điều phối hệ thống kho bãi, đường ống và mạng lưới bán lẻ.

"Trong khủng hoảng, lợi thế lớn nhất của Petrolimex không chỉ là thị phần mà là năng lực hạ tầng, điều độ và khả năng gánh vác trách nhiệm quốc gia", ông Thanh nói thêm.

Tại đại hội, ban lãnh đạo Petrolimex cũng trả lời về việc đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán. Theo ông Trần Tuấn Linh, thành viên Hội đồng quản trị, cơ cấu cổ đông hiện tại của tập đoàn gồm cổ đông nhà nước nắm giữ gần 76%, cổ đông chiến lược nắm 13%. Các cổ đông nhỏ lẻ khác chỉ nắm giữ hơn 9,4% - thấp hơn mức quy định 10% với cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) trên thị trường.

Theo ông Linh, việc tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng thấp hơn 10% do vốn nhà nước chiếm quá lớn là tình trạng chung của rất nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và niêm yết trên sàn chứng khoán, không phải là vấn đề của riêng Petrolimex.

Đại diện Petrolimex cho biết Tập đoàn đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang chờ hướng dẫn chi tiết. Theo quy định, Petrolimex có thời hạn 1 năm để thực hiện các giải pháp. Do đó, họ rà soát, tính tới phương án như bán cổ phiếu quỹ để tăng tỷ lệ free-float trên thị trường, hoặc thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Petrolimex.

"Tập đoàn khẳng định luôn chủ động và đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các kịch bản. Các phương án sẽ được triển khai ngay khi có định hướng và sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền", ông Linh nói.

Phương Dung