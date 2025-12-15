Penthouse Maison Grand hút chuyên gia nước ngoài

Dòng penthouse khan hiếm tại Maison Grand đang thu hút nhóm chuyên gia nước ngoài nhờ diện tích lớn, tiêu chuẩn vận hành quốc tế và khả năng ở thực dài hạn.

Trong bối cảnh Phú Mỹ hình thành vai trò đầu mối logistics của vùng Đông Nam Bộ, nhu cầu nhà ở chất lượng cao dành cho cộng đồng chuyên gia nước ngoài ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Khác với giai đoạn trước, nhóm khách này không chỉ tìm nơi lưu trú ngắn hạn mà ưu tiên không gian sống đủ tiêu chuẩn để ở ổn định, gắn với công việc dài hạn tại các khu công nghiệp và cảng biển.

Chuyên gia nước ngoài tìm hiểu dự án tại Phú Mỹ. Ảnh: Maison Grand

Theo ghi nhận từ các đơn vị nghiên cứu và vận hành bất động sản, lượng chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và châu Âu đang làm việc trong lĩnh vực logistics, công nghiệp nặng và công nghệ cao tại Phú Mỹ tiếp tục tăng. Đặc điểm chung của nhóm cư dân này là yêu cầu cao về diện tích, sự riêng tư, tầm nhìn thoáng và dịch vụ quản lý tiệm cận chuẩn quốc tế.

Trong nhóm sản phẩm căn hộ cao tầng, penthouse được xem là lựa chọn phù hợp nhờ diện tích lớn, số lượng giới hạn và vị trí tầng cao tách biệt.

Tại Phú Mỹ, nguồn cung penthouse hiện không nhiều, trong khi nhu cầu thuê ở thực của nhóm chuyên gia cấp cao tương đối ổn định. Maison Grand là một trong số ít dự án sở hữu quỹ penthouse tại lõi đô thị Phú Mỹ. Dự án nằm tại phường Phú Mỹ, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp Phú Mỹ 1-2-3, quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và trục liên vùng hướng sân bay Long Thành.

Dự án Maison Grand. Ảnh: Maison Grand

Vị trí này giúp cư dân rút ngắn thời gian di chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc - yếu tố được chuyên gia nước ngoài đánh giá cao khi lựa chọn chỗ ở. Đồng thời, mạng lưới hạ tầng đang hoàn thiện cũng tạo nền tảng cho nhu cầu thuê và giá trị bất động sản tăng trưởng ổn định trong trung hạn.

Các căn penthouse tại Maison Grand được phát triển với diện tích lớn, trần cao, không gian sinh hoạt liên thông và mảng kính rộng nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn. Cách tổ chức không gian hướng đến nhu cầu sinh hoạt của gia đình chuyên gia, vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa phù hợp lối sống hiện đại.

Phối cảnh không gian sống tại Maison Grand. Ảnh: Maison Grand

Bên cạnh không gian ở, cư dân penthouse thụ hưởng hệ tiện ích nội khu gồm hồ bơi, không gian sinh hoạt chung và khối thương mại - dịch vụ tại tầng đế. Dự án được CBRE Việt Nam quản lý và vận hành, áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quen thuộc với nhóm khách thuê quốc tế, từ an ninh, bảo trì đến dịch vụ hỗ trợ cư dân.

Trong bối cảnh Phú Mỹ đang chuyển mình thành trung tâm cảng biển - công nghiệp quy mô lớn, dòng cư dân chuyên gia nước ngoài hình thành rõ nét, kéo theo nhu cầu bền vững về nhà ở cao cấp. Penthouse tại Maison Grand, với lợi thế vị trí, thiết kế và vận hành, đang trở thành lựa chọn phù hợp cho nhóm cư dân này, đồng thời mở ra dư địa cho các nhà đầu tư đón đầu phân khúc ở thực chất lượng cao.

Hoài Phương