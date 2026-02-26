Pax Ocean mở xưởng đóng tàu 157 triệu USD tại Singapore

Tập đoàn Kuok Maritime Group cho biết công ty con Pax Ocean vừa đưa vào hoạt động xưởng đóng tàu mới trị giá 200 triệu SGD (khoảng 157 triệu USD), có khả năng tiếp nhận tàu cỡ Suezmax.

Cơ sở mới đặt tại số 5 Jalan Samulan, Singapore, thay thế xưởng nhỏ hơn trước đây ở Tuas Crescent. Xưởng có diện tích 17,26 ha, gồm hai ụ khô và một ụ nổi, có thể tiếp nhận tàu cỡ lớn, cùng ba cầu cảng với tổng chiều dài 1.250 m.

Lễ khánh thành tổ chức ngày 7/2, với sự tham dự của ông Murali Pillai, Thứ trưởng Bộ Luật pháp và Bộ Giao thông Singapore.

Lễ khánh thành Pax Ocean mở xưởng đóng tàu mới. Ảnh: Pax Ocean

Theo Pax Ocean, xưởng 5 Jalan Samulan được thiết kế phục vụ đóng mới, gia công kết cấu, hoán cải và sửa chữa tàu. Cơ sở này còn có trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm kết nối chuyên gia hàng hải, đối tác công nghệ và nguồn nhân lực trẻ.

Ông Tan Thai Yong, Tổng giám đốc Pax Ocean, cho biết khoản đầu tư phản ánh cam kết dài hạn của doanh nghiệp trong việc củng cố vị thế của Singapore như một trung tâm hàng hải và ngoài khơi hàng đầu thế giới.

Xưởng mới tại Singapore là một trong 5 cơ sở Pax Ocean vận hành tại Singapore, Trung Quốc và Indonesia. Doanh nghiệp hiện xây dựng thêm cơ sở bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO) tại Arab Saudi.

Pax Ocean là công ty đóng và sửa chữa tàu thuộc Kuok Maritime Group (Singapore), hoạt động trong các lĩnh vực đóng mới, hoán cải, chế tạo kết cấu và bảo dưỡng tàu biển, giàn khoan và công trình ngoài khơi. Doanh nghiệp vận hành mạng lưới xưởng tại Singapore, Trung Quốc và Indonesia, phục vụ khách hàng trong ngành vận tải biển, dầu khí và năng lượng ngoài khơi. Pax Ocean định hướng phát triển các cơ sở kỹ thuật hiện đại, tích hợp trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực công nghệ, an toàn và hiệu quả vận hành trong chuỗi giá trị hàng hải.

Thế Đan (Seatrade Maritime News)