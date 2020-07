Parkson Saigontourist Plaza tung ưu đãi dịp khai trương tầng 1

Nhiều chương trình ưu đãi, tặng quà đến từ các nhãn hàng mỹ phẩm, nước hoa, trang sức tại TTTM Parkson Saigontourist Plaza dịp khai trương tầng 1 vào ngày 31/7.

Không gian tầng một của trung tâm thương mại Parkson Saigontourist Plaza khai trương với một diện mạo hoàn toàn mới đánh dấu sự trở lại hoạt đông sau khoảng thời gian nâng cấp sửa chữa. Một trong những sự thay đổi nổi bật là lối ra vào rộng rãi, thông thoáng với mặt tiền hướng ra đường Lê Thánh Tôn sầm uất.

Không gian tầng 1 tập trung các thương hiệu mỹ phẩm, nước hoa, trang sức nổi tiếng như: Shiseido, Whoo, Make Up For Ever, Gucci, Elie Saab, Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Chloe, BVLgari, PNJ...và nhiều thương hiệu khác. Khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn khi mua các sản phẩm làm đẹp chất lượng tốt tại Parkson Saigontourist Plaza.

Cũng trong ngày 31/7, cửa hàng trải nghiệm của thương hiệu MUJI (Mujirushi Ryohin) đến từ Nhật Bản nổi tiếng với những sản phẩm nội thất, đồ gia dụng, quần áo, sản phẩm chăm sóc da và thực phẩm được yêu thích sẽ khai trương cửa hàng đầu tiên ở thị trường Việt Nam tại Parkon Saigontourist Plaza.

Phối cảnh mặt tiền Parkson Saigontourist Plaza.

Trong 3 ngày đầu tiên mở cửa, Parkson Saigontourist Plaza mang đến nhiều chương trình hấp dẫn cho khách hàng như: biểu diễn múa trống, quà tặng cho khách hàng đến sớm nhất, quà tặng giá trị với hóa đơn mua sắm, rút thăm may mắn trúng thưởng 100%, tặng phiếu chiết khấu... Theo dõi Fanpage Parkson Việt Nam để biết thêm chi tiết. Ông Chang Chae Young - Giám đốc điều hành của Parkson Việt Nam chia sẻ, với sứ mệnh phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Parkson hướng đến chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người Việt theo phương châm "mua sắm là niềm vui, chia sẻ và kết nối". "Với lần khai trương này chúng tôi góp phần đưa thành công các thương hiệu nổi tiếng quốc tế lần đầu tiên về Việt Nam như MUJI, Uniqlo với cam kết mức giá hợp lý. Đây cũng là một chiến lược mới của Parkson Việt Nam khi lần lượt hợp tác với các thương hiệu quốc tế, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn mới và các trải nghiệm khi mua sắm" .

Phạm An