Park Seo Jun trở thành đại sứ thương hiệu Skechers

Nam diễn viên nổi tiếng Park Seo Jun sẽ xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của Skechers giai đoạn 2021/2022 tại Việt Nam và các nước trong khu vực

Theo thông báo của Skechers, nam diễn viên Park Seo Jun sẽ là Đại sứ Thương hiệu tại Việt Nam và một số nước trong khu vực. Trong vai trò mới được bổ nhiệm của mình, nam diễn viên sẽ đứng đầu các chiến dịch quảng cáo giai đoạn 2021 - 2022 của 6 thị trường tăng trưởng chính cho Skechers.

Park Seo Jun sẽ xuất hiện chính thức lần đầu tiên trong chiến dịch quảng bá cho bộ sưu tập Skechers D'Lites 4.0, một trong những dòng sản phẩm phi giới tính bán chạy nhất của thương hiệu kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007 và Stamina Airy - một dòng giày thể thao siêu nhẹ, siêu thoải mái với đế xốp Memory Foam.

Chia sẻ về vai trò của mình, Park Seo Jun cho biết: "Tôi cảm thấy rất vinh dự và hạnh phúc khi trở thành Đại sứ Thương hiệu Khu vực mới của Skechers. Đôi giày rất quan trọng đối với những người như tôi, những người luôn di chuyển. Tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng Skechers, các cản phẩm không chỉ thời trang mà còn rất thoải mái".

Park Seo Jun là nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, được biết đến với những bộ phim như: Kill Me, Heal Me (2015), What's Wrong with Secretary Kim (2018), Itaewon Class (2020)... Đặc biệt, trong thời gian tới, nam diễn viên sẽ góp mặt trong một dự án bom tấn của Marvel.

Đại diện Skechers nhận định, hình ảnh và phong cách của Park Seo Jun phù hợp thương hiệu. Từ những đôi giày thể thao cho lịch trình bận rộn, luôn phải di chuyển, đến những đôi sandal nhẹ nhàng để sử dụng vào ngày nghỉ...

Ông Cedrick Tan, Phó chủ tịch cấp cao của Skechers tại Trung Quốc và Đông Nam Á, Trưởng khu vực Hồng Kông, cho biết, điều quan trọng của một đại sứ thương hiệu, ngoài việc có hình ảnh tích cực, được yêu thích, còn phải là một hình mẫu đa chiều, định hướng và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng được làm nhiều hơn và sống nhiều hơn.

"Chúng tôi rất vui mừng khi có thể hợp tác với Park Seo Jun. Đây là cơ hội tốt để thể hiện sự linh hoạt, thoải mái trong các sản phẩm của Skechers thông qua tính cách và phong cách sống của anh ấy. Đồng thời truyền cảm hứng cho người tiêu dùng để họ tìm thấy sự thoải mái và xác định lại phong cách riêng với Skerchers", Ông Tan nhấn mạnh.

Chiến dịch video đầu tiên của Park Seo Jun và Skechers có tiêu đề "Find Your New Comfort Zone with Skechers", hướng tới truyền cảm hứng cho người xem để họ đón nhận sự trôi chảy của cuộc sống và khám phá những trải nghiệm sống mới khi mặc trên mình những bộ trang phục thoải mái.

Chiến dịch này sẽ ra mắt đồng thời trên sáu thị trường vào ngày 1/11 trên các nền tảng truyền thông và tiếp thị khác nhau, cụ thể là truyền hình, báo in, trực tuyến, mạng xã hội, cũng như quảng cáo tại cửa hàng và ngoài trời.

