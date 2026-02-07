Ôtô xoay ngược đầu vì cuốn tấm bạt trên cao tốc

Hải PhòngChiếc bán tải lao thẳng vào tấm bạt nằm trên đường cao tốc, cuốn vào gầm nên bị khóa cứng cầu, hôm 6/2.

Ôtô mất lái xoay ngược đầu vì cán bạt vải trên cao tốc Video: Phạm Hiếu (mốc ngày giờ trong camera hiển thị sai với thực tế)

Tình huống giao thông: Xe gắn camera đang lưu thông ở làn ngoài bên trái thì bất ngờ cán phải một tấm bạt rơi trên mặt đường, tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tấm bạt cuốn vào cầu sau, bó cứng bánh xe khiến tài xế mất lái, xe xoay ngược đầu rồi trượt về làn khẩn cấp.

Trong khi mất lái, xe suýt va chạm với xe tải đi cùng chiều. Rất may, sự cố không gây thương vong cho người hay phương tiện khác trên cao tốc.

Tấm vải bạt bị cuốn vào cầu sau của xe. Ảnh: Phạm Hiếu

Kỹ năng lái xe: Khi gặp vật cản bất thường khi xe đang lưu thông ở tốc độ cao, tài xế cần giữ bình tĩnh và kiểm soát vô-lăng bằng cách tránh đạp phanh gấp, giữ chắc tay lái, giảm tốc từ từ không đánh lái đột ngột để hạn chế nguy cơ xoay ngang, đồng thời nhanh chóng đưa xe về làn khẩn cấp khi có thể.

Ngoài ra, tài xế cần giữ khoảng cách đủ xe với xe phía trước, nhằm có đủ thời gian và quãng đường phanh nếu có sự cố bất ngờ. Trên cao tốc với tốc độ cho phép 100-120 km/h, khoảng cách an toàn thường là 100 m hoặc hơn giữa mỗi xe.

Phạm Hải