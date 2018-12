Xe tiền tỷ nào có cảm giác lái tốt nhất ở Việt Nam

Cảm giác lái - khái niệm mơ hồ với tài xế Việt / Những xe có cảm giác lái tốt nhất ở Việt Nam

Sau hai bài viết về cảm giác lái và những xe dưới 1,5 tỷ có cảm giác lái tốt nhất Việt Nam, tôi thấy các bạn có nhiều nhận định trái chiều. Đúng vậy, cảm giác lái dù sao cuối cùng nó cũng là "cảm giác", tức thứ của riêng mỗi người cảm nhận. Là người làm trong ngành ôtô, tôi có may mắn được lái nhiều dòng xe, nhiều ít khác nhau, nhưng dưới đây là cảm nhận của riêng tôi, mong các bạn cùng thảo luận.

- 2,5-3 tỷ: E 300 AMG/Serie 5/Mustang.

Trong top 10 động cơ tốt nhất thế giới năm 2017 do Wards Auto bình chọn, động cơ M274 nâng cấp trên C 300/E 300 là động cơ duy nhất trong top 10 có sẵn trên các xe bán tại Việt Nam. Rất nhiều động cơ cùng phân khúc có hiệu suất tương đương, nhưng hộp số 9G-Tronic cho phép E 300 khai thác triệt để hiệu suất động cơ. Độ nhạy chân ga của E 300 ở Sport/Sport + là rất nhạy, khắc phục được nhược điểm của E ở các đời trước (và cũng là điểm mà các Bimmer ko thích ở Mercedes). Phản hồi tay lái tốt hơn rất nhiều so với E W212. Hệ thống treo cũng rất chắc dù ko phải là hệ thống treo khí nén.

Còn BMW 5-Series mới? Mình chỉ chạy 530 trong một sa hình nhỏ và ko vào cua được tốc độ cao nên chưa trải nghiệm hết. Handling vẫn tốt, nhưng về sau này có vẻ Bim làm càng ngày càng giống Mercedes thì phải, êm dịu hơn lúc xuất phát và chú trọng sự thoải mái, dễ chịu. Đạp lút sàn thì phát hiện ra hộp số ko được mượt như của E, nhưng êm quá thì có khi lại mất chất thể thao mà Bim hướng đến. Khi nào xe về Việt Nam có dịp lái kỹ hơn thì mình sẽ đánh giá lại.

Nếu mua xe thể thao thì cân nhắc Mustang. Xe này nhiều phiên bản nhiều giá quá mình ko chắc nằm ở tầm giá này (bản V8 có thể trên 3 tỷ). Mustang thế hệ hiện nay lái gần như xe Đức rồi, vào cua gắt đỡ sợ hơn hồi xưa, nhưng máy 2.3 Ecoboost có vẻ vẫn hơi đuối so với xác xe.

- 3 tỷ: BMW M2 hoặc 370Z

Fan BMW M bây giờ nếu ko hài lòng với M3/M4 thì M2 là một giải pháp hay. Mình chỉ lái 10 phút nhưng thấy xe lanh, bốc, cân bằng và dễ drift. Có điều lúc depart nó đốt lốp bấy hầy luôn, đi số 2 số 3 mà vào ga mạnh cũng bị trượt ngang nhẹ. Depart 0-100 km/h cũng chậm hơn kỳ vọng. Nhưng trong một thế giới bị “auto hóa, hybrid hóa” thì một chiếc xe cầu sau có lựa chọn số sàn thuần chất như M2 luôn có giá trị riêng. Ngoài M2 thì anh em có thể mua 370Z. Xe này có trăm nghìn thứ để độ và cũng dễ chơi drift.

- 4 tỷ: Porsche 718 Cayman S.

Động cơ đặt giữa, cân bằng tốt, trọng lượng nhẹ. Cayman chắc là chiếc xe dành cho những góc cua, vào cua thật ngọt, gọn và nhẹ nhàng. Nói chung chỉ tính riêng về yếu tố handling thì 718 Cayman ko có gì để phàn nàn. Nếu ko cần chạy đua công suất, ko cần chạy track thì có khi mua Cayman là đủ, ko cần mua 911. Cái hay của Cayman là nó truyền lực xuống mặt đường trọn vẹn, nhẹ nhàng chứ ko chồm chồm và trượt tè le như M2.

- 5 tỷ: Maserati Ghibli S.

Không có chiếc xe Italy trong danh sách này sẽ là thiếu sót. Điều làm mình ấn tượng với Ghibli S là động cơ, ống xả và cảm xúc chiếc xe mang lại. Dù xác xe nặng hơn 1,8 tấn, 0 – 100 km/h mất đến 5 giây, nhưng chiếc xe luôn có gì đó luôn thôi thúc mình đạp mạnh hơn, chạy nhanh hơn. Xe cũng có nhiều nhược điểm, nhưng tất cả đã bị che lấp bởi tiếng ống xả rất hay. Đây là chiếc xe mà chỉ có lái rồi mới biết vì sao nó đặc biệt.

Trên 5 tỷ mua xe gì?

Thực ra có hơn 5 tỷ bạn đủ thông thái để chọn ra chiếc xe mà bạn thích và cũng ko cần đọc mấy bài chém gió này làm gì. Nhưng nếu lỡ đọc rồi thì đọc tiếp vậy. Mình muốn điểm qua một chút về 2 chiếc sedan dành cho ai có nhu cầu mua xe để dùng gia đình đông con, nhiều vợ, Meredes-AMG E 63 S 4Matic hoặc Porsche Panamera Turbo.

Cả 2 xe này không dám nói xe nào hơn xe nào. Cả 2 xe đều có bản sắc riêng và lái hay. Năm ngoái mình lái thử E 63 S, depart một phát hết hồn luôn. Xe còn có drift mode. Panamera bây giờ đã chuyển sang dùng máy V8 hot-inside V giống AMG luôn mới vui chứ. Panamera rất thú vị và cũng ko có gì để chê cả.

Độc giả Minh Tuấn