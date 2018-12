Xe tải nhỏ ép xe container sang làn ngược chiều

Xe tải nhỏ tạt đầu contaier vượt ẩu tại quốc lộ 18 Video Huy Vũ.

Video ghi hình lúc 11h51 ngày 26/9 tại quốc lộ 18 hướng đi Mạo Khê (Quảng Ninh). Khi hai chiếc xe chở hàng nặng đi song song, phía trước là xe khách 45 chỗ thì bất ngờ từ khe hẹp chiếc xe tải nhỏ màu xanh vượt lên. Xe container chở đủ tải 30 tấn đang di chuyển tốc độ 60 km/h, tài xế buộc phải đánh lái lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để tránh.

Video do chính lái xe container Huy Vũ cung cấp. Anh cho biết: "Tôi đã may mắn vì tập trung lái, nếu không để ý chỉ một giây thôi hậu quả sẽ nặng nề. Các lái xe khi thấy xe container chở hàng nặng thường không nhường mà cố vượt lên rất nguy hiểm. Tôi thường chọn giải pháp tránh cho an toàn, ở nhà còn vợ con chờ. Tuy nhiên, ở trường hợp này xe tôi thành phạm luật, không biết đúng sai thế nào".

Ngọc Điệp