Nghệ AnBốn người đàn ông hợp sức ủn chiếc xe bốn chỗ ngập nước ngang kính lái tại cổng chợ Vinh.

Xe hơi chìm trong biển nước tại Vinh

Khoảng 10h30 sáng nay (16/10) tại cổng chợ Vinh, ngoài chiếc sedan còn một xe tải nhỏ và một SUV cũng trong tình trạng ngập nước.

Mưa to suốt hai ngày khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh bị ngập có đoạn ngập sâu hơn nửa mét, cục bộ có nơi lên tới một mét. Nhiều phương tiện giao thông đi qua đoạn đường ngập bị chết máy, giao thông tê liệt. Công an Nghệ An đã túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ người tham gia giao thông.

Ngọc Điệp