Xe gây tai nạn rồi bốc cháy có được bảo hiểm?

cần ngủ lại dọc đường thiên lý 2 đêm. Họ ngồi suốt cả ngày trong xe , nhất là nếu đó là xe 4 chỗ, sẽ không chịu nổi.Nên đi xe 7 chỗ có 3 hàng ghế là tiện nhất, nhằm tranh thủ 1 hàng ghế để người nhà nằm ngủ, nghỉ khi cần. Tội cũng như nhiều người khi "phượt" khứ hồi Nam-Bắc có sử dụng Gmap cho tiện. Nếu gia đình tác giả đi "thẳng " thì 6 giờ sáng khởi hành , tầm 12 giờ đêm ngày thứ 1 là ra đến Đà Nẵng - đi theo tuyến QL 1A và "leo" cao tốc ĐN-QN, đã tính gộp thời gian dừng nghỉ dọc đường.Sáu giờ sáng hôm sau tiếp tục khởi hành, thì cũng tầm 12 giờ đêm là ra đến Hà Nội - đi theo tuyến QL 1A và "leo" cao tốc Pháp Vân - Cầu giẽ, cũng đã tính gộp thời gian dừng nghỉ dọc đường. Đợt phượt nào ko khỏe tôi nghỉ đêm tại Vinh để hôm sau chạy tiếp.Trên đây là tuyến tôi phượt từ HCM - HN. Quê nhà tác giả ở Nghệ An, xuất phát từ BD chắc OK với 2 ngày 1 đệm, nếu cả nhà sức khỏe tốt. Lưu ý , tài không chạy "rùa" và luông cho xe đạt tốc độ xấp xỉ tối đa cho phép, khi nào có thể ....Chúc gia đình bác tài rong ruổi dọc đường thiên lý vui xuân an toàn , mạnh khỏe, đầm ấm bên gia đình.