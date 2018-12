Xe cho tổng thống Mỹ được sản xuất như thế nào?

Cuối tháng 1 vừa rồi, Obama có bài phát biểu về kinh tế ở Trung tâm nguồn nhân lực của GM tại Detroit. Quay trở lại nơi tập trung của những hãng xe lớn nhất nước Mỹ, người đứng đầu nhà Trắng là người có những quyết sách kịp thời để cứu GM thoát khỏi phá sản từ năm 2008.

Tại đây, vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ phát biểu lý do trở lại Detroit, trong đó có phần nói đùa thú vị. "Tôi sử dụng chiếc xe hơi tốt nhất của người Mỹ mà chúng ta gọi là The Beast. Nhưng năm tới, tôi phải nói lời chào tạm biệt với Beast rồi".

Bức ảnh đầu tiên của The Beast mà Sở Mật vụ Mỹ cung cấp.

The Beast chính là biệt danh của chiếc limousine mang logo Cadillac mà GM phát triển dành riêng cho tổng thống Obama từ khi nhậm chức năm 2009. Người phát ngôn của hãng khi đó là David Caldwell và Mật vụ Mỹ đều cho biết, đây là mẫu xe chống đạn tốt nhất thế giới, với những công nghệ đỉnh cao mà người thường chỉ có thể thấy trong phim Điệp viên 007.

Cadillac The Beast chính thức xuất hiện trước công chúng cùng thời điểm Obama nhậm chức, chiều ngày 29/1/2009, đeo biển số USA 1. Trước đó khoảng 2 tuần, Mật vụ tiết lộ bức ảnh chiếc limousine chụp tại Arlington, bên cạnh dòng sông Potomac, chảy qua Washington D.C.

Từ mùa hè năm 2008, những bức ảnh đầu tiên về The Beast đã xuất hiện. Theo Chris Doane, người có những bức ảnh đầu tiên, phân tích chiếc limousine đang thử nghiệm nhằm mục đích so sánh, bên cạnh nó là hai chiếc bán tải cỡ trung GMC Topkick khác. Bộ lốp 19,5 inch Goodyear Regional RHS thường dùng cho xe bán tải chứng tỏ chiếc First Car nặng hơn nhiều so với Cadillac thường.

The Beast trong quá trình thử nghiệm. Xe được ngụy trang kín, không để lộ bất cứ thông tin gì.

Tất nhiên những phỏng đoán này chỉ là phân tích dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp, mọi thông tin về xe đều nằm trong vòng bí mật. Cadillac, hãng mẹ General Motors và Sở mật vụ đều không hé nửa lời. Nhưng có một chi tiết để càng khẳng định mẫu xe chạy thử là xe tổng thống bởi có lớp cửa dày tới 203 mm, gấp đôi những xe tổng thống đời 1980-1990.

Theo các chuyên gia, với mức độ dày như vậy không hiểu xe có thể chống những loại vũ khí gì. Thông thường chỉ cần dày 12,7 mm, thép chống đạn đã đủ để ngăn đạn .44 Magnum. Với độ dày từ 32 mm đến 38 mm cùng vật liệu trên, xe có thể chống cự các đợt tấn công bằng vũ khí quân sự. Giới mê sưu tập thông tin về ôtô tổng thống cho rằng thân xe làm từ thép có độ cứng cực lớn, nhôm, gốm và kim loại quý titan.

Cánh cửa The Beast trong quá trình thử nghiệm.

Đến đầu tháng 1/2009, báo chí Mỹ nắm được thông tin, GM đã chính thức chuyển Cadillac President Limousine 2009 cho Mật vụ Mỹ. Tất nhiên sẽ không chỉ có một xe, mà ít nhất 2 xe trở lên.

Ở những chuyến đi công tác, người ta thường thấy có 2 chiếc The Beast giống nhau, nhưng nhiều nguồn tin cho biết có thể hơn 2 chiếc, tùy tình hình để phục vụ ngụy trang. GM không tiết lộ con số cụ thể nhưng khẳng định dưới 25 chiếc. Năm 2000, tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton sử dụng tới 5 xe giống hệt nhau trong chuyến thăm tới Pakistan.

Sau khi xe giao tới Mật vụ, cơ quan này sẽ tổ chức huấn luyện tài xế. Tài xế cho tổng thống là một điệp vụ CIA, có kỹ năng lái xe đỉnh cao cùng kiến thức am hiểu về xe tốt nhất. Mật vụ sẽ huấn luyện để tài xế có thể thành thạo ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là khi bị tấn công, có thể sử dụng các hệ thống an toàn, GPS và tấn công trên xe để đưa tổng thống tới nơi an toàn gần nhất.

Cánh cửa dày tới 203 mm.

Cuối cùng, vào ngày Obama nhậm chức, The Beast cũng chính thức trình làng, với nhiệm vụ đón Obama từ Nhà Trắng tới tòa nhà quốc hội ở Capitol. Khi tổng thống mới đã sẵn sàng, Mật vụ đưa 5 ngón tay vào vòng tròn nhận diện trên cánh cửa, kích hoạt mở cửa chứ không mở theo cách có tay nắm khóa không thường. The Beast từ 29/1/2009, bắt đầu những công việc phụng sự đầu tiên của mình.

Vậy Cadillac One, chiếc xe của tổng thống Bush sử dụng ở nhiệm kỳ trước sẽ đi về đâu? Mật vụ sẽ tiếp quản và thông thường, xe dành cho tổng thống được vận hành trong 10 năm hoặc hơn. Do đó, Cadillac One có thể được dành cho Phó Tổng thống.

Sở Mật vụ đảm bảo, không một chiếc xe nào ở Nhà trắng rơi vào tay tư nhân. Vì thế, vào năm tới khi Obama hết nhiệm kỳ, The Beast có thể được sử dụng tiếp hoặc "nghỉ hưu", nhưng xe sẽ không bán ra thị trường, mà bị phá hủy hoặc dùng vào mục đích đào tạo của Sở mật vụ. Giới truyền thông thế giới cũng cho biết, một mẫu xe tổng thống mới của Mỹ đang được phát triển.

Đức Huy