Xe cẩu làm lật ôtô dù tài xế vẫn trong xe

Chiếc Kia bị nhấc lên cao khi tài xế đang ngồi trong xe để nói chuyện với viên cảnh sát khiến xe rơi xuống, lật ra đường ở Mỹ.

Xe cẩu của cảnh sát làm lật ôtô khi tài xế còn ngồi bên trong Video: Fox 8

Camera gắn trên ngực viên cảnh sát nói chuyện với tài xế đã ghi lại toàn bộ sự việc. Tai nạn xảy ra hồi tháng 4 và được Tom Merriman, luật sư của nạn nhân, chia sẻ hôm 26/8.

"Thật không tin nổi. Tôi chưa từng nhìn thấy điều gì như thế trong đời mình", Merriman nói với Fox 8. "Thật quá bất cẩn", vị luật sư bức xúc.

Sự việc bắt đầu từ một tình huống đơn giản trên đường I-90 West, Cleveland, bang Ohio vào giờ cao điểm. Cameron Jenkins, 24 tuổi, bị dừng xe và cảnh sát quyết định chiếc Kia cần được kéo đi. Jenkins khi đó vẫn ngồi ở ghế lái với cửa kính hạ xuống và đang nói với một viên sĩ quan.

Người điều khiển xe cẩu có vẻ đang chuẩn bị cẩu chiếc Kia, bỗng đầu xe bị nâng lên và gần tới tư thế thẳng đứng thì lật sang rồi rơi rầm xuống đường bằng nóc ngay trên phần xe chạy. Vài cảnh sát hối hả chạy tới và đưa Jenkins đang kêu cứu ra khỏi xe.

Jenkins khi đó không thắt dây an toàn vì đang nói chuyện với cảnh sát, theo Merriman. Còn người điều khiển xe cẩu từng thuộc đội tuần tra an toàn và ở đó nhằm hỗ trợ lực lượng cảnh sát.

Merriman và Jenkins đều thấy khó hiểu khi xem video và phản ứng của người điều khiển xe cẩu trước những gì diễn ra. "Ôtô lật ngửa ra đường đi, và dù chiếc xe không có ai đi chăng nữa, anh ta cũng không có bất cứ phản ứng gì", Merriman nhận xét.

Trong video, sau khi chiếc Kia bị lật, người điều khiển xe cẩu hỏi "Anh ta ở trong đó à?" và viên cảnh sát trả lời "Vâng anh ta ở trong đó!".

Theo báo cáo của cảnh sát, người điều khiển xe cẩu nói rằng đang chuẩn bị đưa chiếc Kia đi khỏi và định nói với tài xế xuống xe thì "máy cẩu hoạt động". Người này cho biết "đã cố tắt máy nhưng không thể" do các nút bấm bị kẹt.

Hãng xe cẩu thuộc sở hữu của AutoBase Inc. có trụ sở tại thành phố New York. Tổng giám đốc Joe Labella Sr. cho biết: "Chúng tôi đã biết sự việc, nhưng không thể bình luận vào lúc này do liên quan tới quá trình pháp lý đang được giải quyết. Chúng tôi là nhà cung cấp lớn nhất các dịch vụ tuần tra an toàn. Chúng tôi có một nhóm chuyên nghiệp các thợ máy làm việc khắp bang Ohio và ở 8 bang khác".

Nhưng Merriman và Jenkins cho rằng điều đó vẫn chưa đủ. Họ muốn có một cuộc điều tra nghiêm túc. "Chúng tôi may mắn vì đó không phải một tai nạn chết người, và không gây ra va chạm liên hoàn bởi chiếc xe bị rơi xuống ngay đường đi. Ai đó cần xem xét chuyện này", Merriman nhấn mạnh.

Mỹ Anh