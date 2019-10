XC40 Recharge - xe chạy điện đầu tiên của Volvo

Thụy ĐiểnXe lắp hai động cơ điện trên mỗi trục, pin 78 kWh đặt dưới sàn, công suất 402 mã lực, di chuyển 400 km với một lần sạc.

XC40 Recharge phát triển trên nền tảng của bản động cơ đốt trong và cũng là mẫu xe chạy điện đầu tiên của Volvo sử dụng hệ thống thông tin giải trí bằng hệ điều hành Android của Google.

Mẫu ôtô điện mới của hãng xe Thụy Điển trang bị hai động cơ điện gắn trên mỗi trục, kết hợp hệ thống dẫn động 4 bánh bằng điện. Hệ thống sản sinh tổng công suất 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 660 Nm.

Volvo XC40 Recharge.

Xe sử dụng pin 78 kWh đặt dưới sàn cho phép di chuyển 400 km với một lần sạc đầy. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km chỉ trong 4,9 giây, tốc độ tối đa 180 km/h, theo kết quả thử nghiệm của Volvo.

Thời gian sạc đầy pin với bộ sạc thông thường 11 kW mất 8 tiếng. Nếu sử dụng bộ sạc nhanh 150 kW cho phép sạc từ 0 đến 80 % pin chỉ trong 40 phút.

Volvo thiết kế lưới tản nhiệt của XC40 Recharge dạng kín nhưng vẫn mang phong cách đặc trưng của hãng xe Thụy Điển, cột C đóng logo "Recharge" để nhận diện. Nội thất tương tự XC40 nhưng nâng cấp hệ thống thông tin giải trí. Hệ thống giải trí mới có tính năng Volvo On Call (ứng dụng điều khiển Volvo từ xa), bên cạnh Google Assistant, Google Maps, Google Play Store.

Kích thước giữ nguyên với chiều dài 4.425 mm, rộng 2.034 mm. Do lắp pin dưới sàn, XC40 Recharge có khoảng sáng gầm 175 mm, so với 211 mm trên XC40 thường. Dung tích khoang hành lý cũng giảm từ 460 lít xuống 413 lít và thêm hộc đồ nhỏ dưới nắp ca-pô dung tích 31 lít. Xe nặng 2.150 kg, nặng hơn 653 kg so với người anh em dùng động cơ đốt trong.

Theo kế hoạch, Volvo XC40 Recharge sẽ bán ra đầu tiên ở thị trường châu Âu vào cuối năm 2020, giá bán công bố cùng thời điểm. Xe cạnh tranh với mẫu xe điện Polestar 2 giá 65.000 USD.

XC40 Recharge là mẫu đầu tiên trong 5 mẫu xe điện mà hãng xe Thụy Điển sẽ giới thiệu trong năm 2020 và nhắm đến 50% thị phần EV toàn cầu của Volvo vào năm 2025.

XC40 bản máy xăng bán chính hãng tại Việt Nam với giá 1,75 tỷ đồng, cạnh tranh BMW X1, Mercedes GLA, Audi Q3.

Minh Vũ

Ảnh: Volvo