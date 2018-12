Volvo trình làng loạt xe mới tại Vietnam Motor Show

Chủ đề triển lãm của Volvo lần này là "Excellence By Sweden", giới thiệu những tuyệt tác công nghệ và thiết kế đẳng cấp đến từ Thụy Điển, trong đó có những mẫu xe đạt nhiều giải thưởng trên toàn cầu gồm Volvo XC90, Volvo V90 Cross Country, Volvo XC60 từng nhận giải World Car of The Year 2018. Đặc biệt Volvo Car Vietnam sẽ trình làng mẫu xe mới XC90 Excellence.

XC60 từng nhận giải World car of the year 2018.

Volvo XC90 Excellence

Đây là phiên bản đặc biệt và hiếm có của dòng SUV 7 chỗ của Volvo từng đoạt hơn 240 giải thưởng từ khi ra mắt trên toàn cầu. Đây đồng thời là mẫu xe sang trọng với những trang thiết bị cao cấp và tinh vi nhất của Volvo từ trước đến nay.

Volvo XC90 Excellence được xem là tuyệt tác của ngành công nghiệp ôtô Thụy Điển, hướng đến khách hàng cao cấp, muốn có sự riêng biệt, trải nghiệm đẳng cấp sống cao cấp của cộng đồng giàu có và hạnh phúc nhất châu Âu. Mẫu xe này có vẻ ngoài độc đáo, công nghệ đỉnh cao với động cơ hơn 400HP, thể hiện sự tài năng, tỉ mỉ của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Nội thất sang trọng của XC90 Excellence.

Tái hiện không gian vùng Scandinavia

Triết lý "Design Around You" nổi tiếng của thương hiệu 90 năm tuổi được ứng dụng triệt để trong mọi thiết kế xe và "ngôi nhà Volvo" tại triển lãm Vietnam Motor Show. Từng góc không gian của xe, chỗ ngồi... đều tối ưu hoá nhằm tạo trải nghiệm chân thực nhất cho khách tham quan.

Không gian ấm cúng của vùng Scandinavia sẽ được tái hiện tại gian hàng Volvo.

Gian triển lãm của hãng xe Thụy Điển còn có loạt hoạt động giải trí với những khách mời đặc biệt là nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam... Ngoài ra hãng còn giới thiệu chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt, nâng cấp công nghệ miễn phí cho các khách hàng đã mua xe.

Triển lãm Vietnam Motor Show diễn ra từ 24 đến 28/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) quận 7, TP HCM.

Nam Anh