'Vợ học lái ôtô rất tốt cho chồng'

Vợ học lái xe, chồng ủng hộ vì nhiều trường hợp chỉ vì lỡ uống một ly rượu mà lỡ kế hoạch cả nhà.

Mấy hôm nay, các bà vợ trong xóm tôi đang rủ nhau đi học lái ôtô. Khu tôi ở, có người có ôtô từ lâu, người mới mua và có cả người đang dự định mua. Trước giờ, không nghe các bà vợ bàn chuyện học lái xe, nhưng nay có vẻ họ đã tìm được "đồng minh" và tỏ ra rất quyết tâm. Các bà rất tích cực tìm hiểu học bằng B2 hay B1, học ở đâu, học phí ra sao, thực hành thế nào, về việc học và thi lấy bằng lái ôtô sắp tới sẽ ngặt nghèo hơn... Điều thú vị là các ông chồng đều tán đồng việc các bà vợ muốn học lái ôtô.

Lý do và động lực để phụ nữ học lái ôtô thì nhiều và rất chính đáng, như: Tự do, chủ động trong việc di chuyển thay vì luôn ngồi sau vô-lăng của người khác; tiết kiệm thời gian và an toàn hơn khi đi lại; học lái xe nhằm khẳng định sự hiện đại và thành đạt của phụ nữ thời nay; hoặc tự chạy xe là để chống say xe như lời mách bảo của nhiều người...

Ngoài những lý do trên, còn có lý do khác liên quan đến các ông chồng - Vợ học lái ôtô để làm "tài phụ" khi các ông chồng nhậu. Mới nghe, lí do này có vẻ nghịch lí và chẳng khác gì vợ ủng hộ chồng nhậu. Nhưng thực tế, đây lại là lý do rất thật, nhất là từ khi có Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt là đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn.

Không thể lúc nào cũng "khoán" cho chồng

Các mức phạt của Nghị định 100 được tăng lên khá cao, nhất là với hành vi điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia. Mức phạt "nặng đô" này không chỉ khiến cánh mày râu e sợ mà còn làm thay đổi suy nghĩ của cánh phụ nữ về việc học lái ôtô.

Nếu như trước kia, trong nhà có ôtô, việc lái xe đi lại gần như được "khoán" cho các ông chồng. Thì nay, kể từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, có những trường hợp chính người phụ nữ phải thừa nhận, nếu họ biết lái xe ôtô sẽ "đỡ" cho chồng trong những tình huống bất khả kháng.

Chị Thu, ở gần nhà tôi, vừa đăng ký học lái ôtô. Chị kể: "Tết vừa qua, hôm trước chồng chị có uống mấy ly rượu khi khách đến nhà chúc Tết, nhưng hôm sau hơi thở vẫn còn mùi rượu nên không dám chạy xe vì sợ bị phạt. Cả nhà đã lên kế hoạch đi du xuân, nhưng chồng không dám chạy xe nên làm đảo lộn hết lịch đi chơi Tết. Ở quê, gọi taxi hay Grab không được. Nếu hôm đó mình biết lái xe thì đã có thể thay chồng chạy được".

Còn chị Hạnh, vợ anh giáo viên dạy lái xe cho tôi than vãn: "Tết vừa qua, vợ chồng đi chúc Tết người quen. Chủ nhà cứ nằng nặc mời chồng mình một ly rượu xuân. Không thể khước từ, chồng chị đã uống rồi giao xe cho chị chở về. Cũng may mình biết chạy xe, nếu không phải bỏ xe lại hoặc đón taxi về thì rất bất tiện. Phụ nữ học lái xe trước hết là để phục vụ chính mình, nhưng trong một số trường hợp sẽ rất đỡ cho chồng".

Trước nay, các bà vợ luôn căn dặn các ông chồng - Đã chạy xe thì không uống rượu bia, hoặc uống rượu bia rồi thì không được chạy xe. Dù vậy, không phải ông chồng nào cũng quán triệt "chỉ thị" của vợ.

Nhưng từ khi có Nghị định mới, không chỉ tác động đến ý thức của người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông, mà cả với người thân, nhất là sự "cảnh tỉnh" của các bà vợ với chồng mình. "Nếu uống rượu bia mà bị phạt 30 đến 40 triệu đồng và tước bằng lái 22 đến 24 tháng, thì có nước bán xe luôn", chị Hạnh quả quyết.

Và, không lạ khi tại các trung tâm đào tạo lái xe hiện nay và sắp tới, số lượng phụ nữ tham gia đăng ký học lái xe sẽ tăng hơn. Để trả lời cho câu hỏi: Phụ nữ học lái xe để làm gì, thì ngoài các lý do chính đáng đã nêu ở trên, không thể bỏ qua lý do vì chồng... lỡ nhậu!

Nhân ngày 8/3, chúc các chị em luôn xinh đẹp, thành đạt, hạnh phúc và tỉnh táo!

Độc giả Phú Vinh