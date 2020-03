Vì sao RX là SUV bán chạy nhất của Lexus

Mẫu SUV của Lexus đạt nhiều giải thưởng danh tiếng, hơn ba triệu xe RX được bán ra trên toàn thế giới, tính đến hết năm 2019.

Lexus ghi nhận RX là dòng xe có mức tăng trưởng kỷ lục trong gần 30 năm qua. Dự án xe RX được thai nghén từ năm 1994, bản concept ra mắt năm 1997. Tháng 1/1998, Lexus trình làng chiếc RX300 ở Triển lãm Ôtô Quốc tế Bắc Mỹ (NAIAS) tại Detroit.

Lexus RX 300 tại Việt Nam.

Ngay sau khi ra mắt, RX tạo cơn sốt trên đất Mỹ. Năm 1998, Lexus lần đầu tiên đạt mốc doanh số 156.260 xe bán ra, tăng trưởng 60% so với năm trước. Doanh số các năm tiếp theo liên tiếp lập kỷ lục, Tập đoàn Toyota mở thêm nhà máy sản xuất Lexus tại Canada năm 2003. Tại hãng xe sang Nhật Bản, RX được ví như "gà đẻ trứng vàng".

Hãng lý giải, ngay khi ra mắt, chiếc SUV của Lexus là cuộc đột phá khi kết hợp giữa vẻ ngoài của một chiếc sedan lịch lãm nhưng vẫn sở hữu khả năng di chuyển đa địa hình. "Khách hàng của Lexus RX khi đó đều hài lòng về động lực, an toàn và tiện nghi. Sự sang trọng và lịch lãm của RX giúp họ định hình được phong cách cho riêng mình", đại diện hãng nói.

Từ khi ra mắt đến nay, RX là dòng xe giành được nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới như: Giải thưởng Xe của năm, chiếc xe an toàn nhất, xe hơi tốt nhất dành cho gia đình... Tại Mỹ, Lexus RX thường xuyên chiếm vị trí xe SUV hạng sang bán chạy nhất trong năm. Tính đến 2019, hơn 3 triệu xe Lexus RX được bán ra.

Tại Việt Nam, hãng giới thiệu RX 350 năm 2014. Đến nay, mẫu SUV hạng sang này là đầu tàu về doanh số của thương hiệu. Hãng lý giải, công thức thành công của RX là sự kết hợp của thiết kế, công nghệ, động lực và trình độ thủ công bậc thầy giúp mang đến cho khách hàng cảm giác lái đầy hứng khởi.

Lưới tản nhiệt thiết kế mới trên Lexus RX 300.

Phiên bản 2020 của RX phù hợp với doanh nhân thành đạt, những người trẻ có phong cách sống hiện đại. Hãng bán ra 4 phiên bản RX tại Việt Nam gồm: RX 300, RX 350, RX 450h và RX 350L. Cả 4 phiên bản đều được trang bị công nghệ an toàn Lexus thế hệ thứ 2 (LSS+2).

Hệ thống an toàn LSS +2 trên RX trang bị các công nghệ hàng đầu gồm các giải pháp an toàn như: hệ thống an toàn tiền va chạm PCS; điều khiển hành trình chủ động DRCC; hỗ trợ theo dõi làn đường LTA. Đèn chiếu sáng tự động thích ứng, tích hợp công nghệ quét tốc độ cao BladeScan AHS. Công nghệ này giúp người lái có tầm quan sát tốt hơn so với đèn chiếu sáng truyền thống, chống lóa cho xe đi cùng và ngược chiều.

Nội thất Lexus RX phiên bản 2020.

Thiết kế RX 2020 là sự trẻ trung, cá tính và sang trọng, bên cạnh là những nâng cấp theo hướng thể thao hơn. Lưới tản nhiệt hình con suốt. Đèn chiếu sáng mảnh. Đèn hậu chữ L độc đáo. Đường gân dập nổi quanh thân xe. Mâm xe, chụp ống xả và tấm che gầm thiết kế mới. Phiên bản RX 350L cải tiến khoảng để chân thoải mái hơn. Hàng ghế thứ ba điều chỉnh hai hướng giúp tăng sự dễ chịu cho hành khách.

Nội thất xe lấy người lái làm trung tâm. Táp lô ốp gỗ Shimamoku. Ghế bọc da semi-aniline. Vô lăng thể thao ba chấu, tích hợp các phím bấm chức năng. Màn hình trung tâm 12,3 inch. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Đường chỉ khâu kết hợp ánh sáng từ đèn trần tạo hiệu ứng không gian sang trọng vào buổi tối.

Lexus RX 2020 có tùy chọn 9 màu ngoại thất và 5 màu nội thất. RX 300 có giá bán 3,18 tỷ đồng. RX 350 giá 4,12 tỷ đồng. RX350L 7 chỗ ngồi giá 4,21 tỷ đồng và RX 450h công nghệ hybrid giá 4,64 tỷ đồng. Giá trên đã bao gồm VAT.

Tuấn Vũ