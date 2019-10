Vì sao ôtô ở Ấn Độ có một túi khí?

Theo quy định của chính phủ, ôtô phải có ít nhất một túi khí, và một số mẫu xe bán ra chỉ trang bị một túi khí cho tài xế.

Bạn đừng trách các hãng sản xuất, nếu bước vào một showroom ôtô và được giải thích rằng các mẫu xe thấp cấp chỉ có một túi khí. Bởi điều này xuất phát từ quy định của chính phủ Ấn Độ, tờ Times of India khuyến cáo.

Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn cho rằng điều này gây ra sự bất công bởi hành khách phía trước - ngồi ở ghế lái phụ - có nguy cơ đối mặt với những thương tổn, thậm chí tử vong, trong trường hợp tai nạn.

Vào năm 2017, do những chỉ trích từ phía các chuyên gia và nhiều người dân, Bộ Giao thông Vận tải Ấn Độ đề xuất quy định hai túi khí trước là trang bị bắt buộc trên ôtô. Nhưng đến nay vẫn chỉ là đề xuất.

Maruti Suzuki Alto 800 phiên bản thấp cấp chỉ có một túi khí. Ảnh: Maruti

Trong khi đó, những tính năng như cảnh báo tốc độ, cảm biến lùi và nhắc thắt dây an toàn là trang bị tiêu chuẩn trên ôtô. Còn túi khí - tính năng được cho là quan trọng nhất đối với sự an toàn của hành khách phía trước lại bị bỏ qua.

Mới đây, một quan chức của Bộ Giao thông Vận Tải Ấn Độ lại đề cập tới việc nêu đề xuất với chính phủ, rằng ôtô phải có hai túi khí trước, một cho tài xế và một cho hành khách ở ghế lái phụ.

Hiện trên thị trường ôtô Ấn Độ, không khó để tìm được các mẫu xe thấp cấp chỉ có một túi khí cho tài xế. Trong những trường hợp này, hãng sản xuất đưa ra tùy chọn lắp thêm túi khí phụ cho hành khách phía trước.

"Chúng tôi tuân theo đúng quy định. Túi khí cho hành khách phía trước không phải bắt buộc. Mọi mẫu xe trên thị trường đều đã trải qua thử nghiệm an toàn đúng tiêu chuẩn", đại diện một hãng xe phát biểu.

Theo các nguồn tin trong ngành, một trong những lý do khiến các hãng ôtô chỉ lắp một túi khí là do "sự nhạy cảm về giá cả" của khách hàng. Cách đây ít tháng, một số giám đốc điều hành của các hãng xe từng nói rằng, chi phí của một chiếc ôtô đã tăng đáng kể do các tính năng an toàn mới. Trong đó, các túi khí và phanh chống trượt là một phần quy định theo các tiêu chuẩn mới, khiến chi phí tăng. Nhưng ngược lại, khách hàng ít mua xe hơn do giá xe tăng, khiến doanh số thị trường ôtô Ấn Độ giảm kỷ lục trong gần hai thập kỷ qua.

Tại Ấn Độ hiện nay, những mẫu xe chỉ có một túi khí như Maruti Suzuki Alto 800 (4.200 USD), Maruti Alto K10 (5.200 USD), Datsun redi-GO S (5.200 USD) hay Hyundai Eon Lite Plus (5.200 USD).

Mỹ Anh (theo News18)