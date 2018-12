Rất nhiều vụ tai nạn xe hơi không may rơi xuống sông hoặc ao hồ và xe bị chìm. Đồng thời tài xế và người trong xe cũng không kịp thoát ra và bị đuối nước. Vậy tại sao các hãng xe hơi không nghiên cứu chế tạo một thiết bị an toàn kiểu như túi khí hoặc một loại tương tự giúp cho xe có thể không bị chìm. Để người trong xe có thể thoát ra ngoài được một cách an toàn?