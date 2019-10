Vì sao giá xe VinFast chưa thấp như mong đợi

Giá xe VinFast hiện tại không thấp hơn so với sản phẩm cùng phân khúc bởi chịu nhiều thuế phí và ngành phụ trợ chưa phát triển.

Chỉ trong một thời gian ngắn, VinFast liên tiếp đưa ra thông tin tăng giá đối với hai dòng xe Lux. Động thái này khiến nhiều người tỏ ra băn khoăn bởi chờ đợi được sử dụng mang thương hiệu Việt với giá cạnh tranh. Tuy nhiên, giá hiện tại của hai dòng xe Lux hiện ở mức cao hơn các mẫu xe nhập khẩu phổ biến, trong khi xe của VinFast được sản xuất trong nước.

"Mong muốn của người tiêu dùng Việt Nam là có 1 chiếc xe nội địa giá khoảng 200 triệu, chất lượng tốt, vận hành đa dạng địa hình tại Việt Nam", một ý kiến được đưa ra.

Tuy nhiên, đại diện hãng xe Việt cho biết với cơ cấu giá xe hiện tại, không chỉ VinFast mà hầu hết hãng ôtô khó đáp ứng được mong muốn của người dùng. Sản xuất một chiếc xe bán ra thị trường sẽ chịu nhiều khoản thuế phí, khiến giá xe chưa thể thấp như mong đợi.

Bán xe 1 tỷ đồng, thu hộ nhà nước 500 triệu tiền thuế, phí

Theo VinFast, mức giá 1,04 tỷ đồng (1,099 tỷ từ tháng 11) cho sedan Lux A2.0 và 1,46 tỷ (1,053 tỷ từ tháng 11) cho SUV Lux SA2.0 được hãng tính toán, điều chỉnh dựa trên cơ sở chính sách "3 không", cũng như ưu đãi khác đang áp dụng và căn cứ theo thực tế thị trường.

Hai mẫu xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0

Ôtô giá rẻ là giấc mơ thường trực của nhiều người Việt Nam. Trong suốt 30 năm qua, người dùng trong nước mong mỏi về một nền công nghiệp ôtô phát triển để kéo giá xe thấp xuống. Tuy nhiên, sự xuất hiện nhanh chóng của VinFast cũng chưa thể biến giấc mơ đó thành hiện thực, bởi xe giá rẻ nhất trong giải sản phẩm là Fadil cũng tương đương giá của nhiều dòng xe cùng phân khúc.

Theo một chuyên gia tài chính, từ rất nhiều năm nay, ôtô tại Việt Nam được coi là một món hàng xa xỉ cần hạn chế, chịu nhiều loại thuế chồng thuế, dẫn tới việc giá xe ở mức cao hơn so với mặt bằng khu vực và thế giới.

Để chứng minh, vị chuyên gia thử bóc giá chiếc xe VinFast Lux A2.0 (bản tiêu chuẩn - 1,04 tỷ đồng) khi đến tay người tiêu dùng, nhà sản xuất thu về khoảng 550 triệu đồng.

Cụ thể, với chiếc Lux A2.0, VinFast phải nộp 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) tương đương 95 triệu đồng. Sau khi trừ đi khoản này, mỗi chiếc xe phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do nhà nước quy định. Với động cơ 2.0L của chiếc sedan VinFast, mức thuế là 40%, tương đương 270 triệu đồng. Tổng tiền thuế 365 triệu đồng này được chuyển về ngân sách mà hãng xe chỉ là trung gian thu hộ qua giá bán.

Ngoài ra, chi phí bán hàng trung bình của các hãng xe rơi vào khoảng 15%, nên VinFast sẽ mất 127 triệu đồng cho mỗi chiếc Lux A2.0, nâng tổng số thuế phí lên tới 492 triệu đồng, từ khi xe xuất xưởng đến tay khách hàng. Do đó, một chiếc Lux A2.0 hãng thu về khoảng hơn 550 triệu (bao gồm chi phí sản xuất). Con số tương đương với chiếc SUV Lux SA2.0 là 715 triệu đồng. Như vậy, VinFast nhận về khoảng 750 triệu (bao gồm chi phí sản xuất) cho chiếc xe có giá 1,465 tỷ đồng.

"Người dùngViệt có thể mua được chiếc ôtô như Lux A2.0 với giá chỉ 700 triệu nếu thuế không quá cao như hiện tại", vị chuyên gia nhận định.

"VinFast chấp nhận lỗ để phủ thị trường"

Ngoài 492 triệu đồng thuế phí cho mỗi chiếc Lux A2.0 từ khi xuất xưởng đến tay người tiêu dùng, VinFast phải nộp tiền thuế cho khoản linh kiện cấu thành. Theo VinFast, mỗi xe được tạo ra từ 20.000 đến 30.000 linh kiện, mặc dù hãng đặt mục tiêu nội địa hóa lên 60%, nhưng giai đoạn này vẫn phải nhập khẩu hầu hết linh kiện. Bởi lộ trình nội địa hóa chắc chắn không phải một sớm một chiều là đạt được. Với mức thuế nhập khẩu linh kiện từ 10% đến 25%, chiếc sedan VinFast A2.0 có thể mất thêm hơn 100 triệu đồng cho khoản thuế này.

Sau khi trừ các khoản, VinFast nhận về hơn 400 triệu đồng cho Lux A2.0 sở hữu khung gầm, động cơ Đức, thiết kế từ Ý, các linh phụ kiện từ những nhà cung cấp hàng đầu thế giới như Lear, Faurecia, Eagle Ottawa... cùng các công nghệ hỗ trợ vận hành, an toàn.

"Tôi cho rằng VinFast đã chấp nhận bán lỗ để tạo độ phủ thị trường. Chính sách này hợp lý với một hãng xe mới như VinFast", vị chuyên gia tài chính nhận định.

Linh kiện xe VinFast chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài.

So với khu vực và thế giới, Việt Nam là một trong những nước có giá ôtô cao bậc nhất. Theo các chuyên gia, trong cơ cấu giá thành xe sản xuất ở Việt Nam hiện nay, thuế phí chiếm tới 45% - 55%, còn lại là chi phí sản xuất xe và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nguyên tắc đánh thuế ôtô là thuế chồng thuế, tức thuế mới sẽ tính dựa trên giá xe đã cộng các thuế cũ. Đây là lí do vì sao cùng một loại xe hơi, ở Việt Nam lại có giá cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với nhiều nước khác.

Trong khi đó, chi phí sản xuất xe tại Việt Nam lại cao hơn 20% so với các nước trong khu vực, do đa phần các linh kiện đều được nhập khẩu, khi ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển.

Vì thế, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, để giảm giá bán ôtô ở Việt Nam thì bắt buộc phải giảm thuế và đẩy mạnh ngành công nghiệp ôtô trong nước. Ông Long cũng đưa ra ví dụ, một số nước không áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ôtô nội địa, trong khi ngành công nghiệp ôtô luôn được ưu tiên trọng điểm để phát triển.

"Nhà nước nên có nhiều ưu đãi để phát triển ôtô nội địa như Hàn Quốc, Malaysia hay Nhật Bản đã làm để Việt Nam có thể tự chủ trong ngành sản xuất xe hơi. Mục tiêu nâng tỉ lệ nội địa hóa của xe hơi sản xuất trong nước lên càng cao càng tốt, mà con số 60% của VinFast chính là một tín hiệu rất đáng mong chờ", ông Long nhận định

An Bình