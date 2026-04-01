10 ôtô bán nhiều nhất thị trường Việt Nam tháng 3 - xe VinFast chiếm 7 vị trí

Bảy trên mười mẫu nhà VinFast vào danh sách ôtô bàn giao nhiều nhất tháng, mẫu MPV Limo Green dẫn đầu với 6.795 xe.

Thứ bảy, 11/4/2026, 00:00 (GMT+7)
Nguồn: VinFast, VAMA

VinFast Limo Green
1

VinFast Limo Green

Doanh số: 6.795
Giá niêm yết: 749 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ trung
VinFast Limo Green 2025 Tiêu chuẩn (gồm pin) Giá niêm yết: 749 triệu Xem chi tiết
VinFast VF 3
2

VinFast VF 3

Doanh số: 4.729
Giá niêm yết: 302 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe siêu nhỏ
VinFast VF 3 2024 Kèm pin Giá niêm yết: 302 triệu Xem chi tiết
VinFast VF 5
3

VinFast VF 5

Doanh số: 4.218
Giá niêm yết: 529 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ cỡ A+/B-
VinFast VF 5 2023 Plus Giá niêm yết: 529 triệu Xem chi tiết
VinFast VF 6
4

VinFast VF 6

Doanh số: 3.152
Giá niêm yết: 689 triệu - 749 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
VinFast VF 6 2023 Eco Giá niêm yết: 689 triệu Xem chi tiết
VinFast VF 6 2023 Plus Giá niêm yết: 749 triệu Xem chi tiết
VinFast VF MPV 7
5

VinFast VF MPV 7

Doanh số: 2.521
Giá niêm yết: 819 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ trung
VinFast VF MPV 7 2026 Tiêu chuẩn (gồm pin) Giá niêm yết: 819 triệu Xem chi tiết
Toyota Yaris Cross
6

Toyota Yaris Cross

Doanh số: 2.378 (1.134 - 734 - 510)
 
 
 
Giá niêm yết: 650 triệu - 728 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Toyota Yaris Cross 2023 V Giá niêm yết: 650 triệu Xem chi tiết
Toyota Yaris Cross 2023 HEV Giá niêm yết: 728 triệu Xem chi tiết
VinFast Minio Green
7

VinFast Minio Green

Doanh số: 1.969
Giá niêm yết: 269 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Hatchback
Phân khúc: Xe siêu nhỏ
Mitsubishi Xpander
8

Mitsubishi Xpander

Doanh số: 1.763 (559 - 423 - 781)
 
 
 
Giá niêm yết: 560 triệu - 699 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ nhỏ
Mitsubishi Xpander 2025 MT Giá niêm yết: 560 triệu Xem chi tiết
Mitsubishi Xpander 2025 AT Giá niêm yết: 598 triệu Xem chi tiết
Mitsubishi Xpander 2025 AT Premium Giá niêm yết: 659 triệu Xem chi tiết
Mitsubishi Xpander 2025 Cross Giá niêm yết: 699 triệu Xem chi tiết
VinFast VF 7
9

VinFast VF 7

Doanh số: 1.732
Giá niêm yết: 799 triệu - 969 triệu
Nguồn gốc: Sản xuất trong nước
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
VinFast VF 7 2024 Eco Giá niêm yết: 799 triệu Xem chi tiết
VinFast VF 7 2024 Plus (trần thép) Giá niêm yết: 949 triệu Xem chi tiết
VinFast VF 7 2024 Plus (trần kính) Giá niêm yết: 969 triệu Xem chi tiết
Mitsubishi Destinator
10

Mitsubishi Destinator

Doanh số: 1.663 (698 - 432 - 533)
 
 
 
Giá niêm yết: 780 triệu - 855 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Mitsubishi Destinator 2025 Premium Giá niêm yết: 780 triệu Xem chi tiết
Mitsubishi Destinator 2025 Ultimate Giá niêm yết: 855 triệu Xem chi tiết
Lương Dũng

