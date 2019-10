Trải nghiệm xe Land Rover nhận cơ hội du ngoạn châu Phi

Land Rover Việt Nam tổ chức trải nghiệm các dòng xe địa hình trong khuôn khổ VMS 2019 từ 24 đến 27/10, cùng cơ hội chinh phục Namibia cho người tham dự.

Khách hàng đăng ký tham dự sự kiện Above and Beyond Tour năm nay được trải nghiệm những dòng xe địa hình hạng sang của Land Rover, đồng thời có cơ hội giành được chuyến trải nghiệm miễn phí chinh phục vùng đất Namibia, dự kiến từ ngày 6 đến 12/02/2020. Không chỉ nhằm du ngoạn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã, đây còn là chuyến tự lái chinh phục mọi thử thách ở độ cao khác nhau, vượt qua địa hình đá hay những con đèo, dọc theo cồn cát hay băng qua sông cùng với các mẫu xe Land Rover.

Đây là phần quà Land Rover dành cho tất cả khách hàng đăng ký tham dự và chiến thắng các bài tập địa hình được thiết kế đặc biệt riêng mang tên Above and Beyond Tour tại triển lãm ôtô Việt Nam 2019 (VMS) diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế (SECC), TP HCM.

Above and Beyond Tour là chương trình trải nghiệm off-road được Land Rover triển khai trên toàn cầu với các thiết bị chuyên dụng để thể hiện khả năng lái linh hoạt của dòng xe địa hình hạng sang. Sự kiện quy tụ 4 mẫu xe mới nhất gồm Discovery Sport, Discovery, Range Rover Velar và Range Rover Evoque mới.

Trong chương trình, khách hàng được trải nghiệm tính năng và công nghệ off-road ở chế độ có và không có hệ thống kiểm soát địa hình All Terrain Progress Control (ATPC) qua các bài tập, thử thách đa dạng khác nhau dưới sự hướng dẫn của đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước.

Chương trình được thiết kế chuyên nghiệp trong khuôn viên riêng bên ngoài triển lãm với diện tích 2.500 m2 với nhiều thử thách vượt địa hình của Land Rover.

An Bình