Toyota Vios mới ra mắt vào tháng 8, tăng giá gần 40 triệu

Toyota Vios 2018 hiện đã có mặt tại Việt Nam, với một loạt hình ảnh rò rỉ trên các diễn đàn. Hãng xe Nhật xác nhận sedan hạng B sẽ ra mắt vào đầu tháng 8.

Toyota Vios 2018 bắt gặp trên đường ở Hà Nội. Ảnh: Lộc Vũ.

Đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt mới, dạng hình thang ngược và rộng hơn. Cụm đèn pha, hốc đèn sương mù thiết kế lại. Nhiều khả năng xe vẫn dùng đèn pha halogen thay vì đèn LED như một số đối thủ trong phân khúc. Phiên bản cao cấp hơn trang bị đèn LED chạy ban ngày. Đèn hậu sử dụng bóng LED, kiểu dáng khác biệt so với trước đây.

Các đại lý Toyota báo xe mới dự kiến có 3 phiên bản gồm E, G và E CVT. Thời gian giao xe cho khách vào khoảng cuối tháng 8. Nhân viên đại lý cũng cho biết thêm Vios thế hệ hiện tại đã hết bản E CVT và G, chỉ còn phiên bản E số sàn. Hãng chưa công bố giá xe, nhân viên bán hàng các đại lý cho biết giá sẽ tăng khoảng vài chục triệu, bản cao nhất ở ngưỡng 600 triệu. Hiện bản cao nhất giá 565 triệu, như vậy giá xe tăng gần 40 triệu.

Ngoài việc thay đổi thiết kế, chiếc sedan cỡ nhỏ có thể sẽ được trang bị nhiều công nghệ hơn so với thế hệ cũ. Ở những thị trường đã ra mắt như Singapore, Lào hay Thái Lan, Vios 2018 trang bị an toàn 7 túi khí, cân bằng điện tử, phanh ABS hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khởi động nút bấm, camera lùi. Một số trang bị cao cấp hơn so với hiện tại, trong khi không thật sự nổi trội so với đối thủ trong phân khúc.

Vios 2018 trang bị động cơ 1.5, công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, đi cùng hộp số sàn hoặc số tự động CVT. Loại động cơ dường như không có sự thay đổi với phiên bản hiện tại.

Tại Việt Nam, Toyota Vios dòng xe có doanh số thuộc hàng bán chạy nhất toàn thị trường và đứng đầu về phân khúc. Phân khúc sedan hạng B gần đây có sự cạnh tranh sôi động hơn khi cả Honda City hay Hyundai Accent đều có doanh số bán tốt. Kết thúc 6 tháng đầu năm Vios đạt doanh số 12.650 xe, trong khi Honda City bán được 4.855 chiếc. Hyundai Accent hết tháng 6 đạt doanh số 3.085 chiếc, nhưng mới chỉ bán từ tháng 4.

