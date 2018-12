Toyota Việt Nam đồng hành cùng giải chạy Kizuna Ekiden 2018

Ngày 18/11, giải chạy Kizuna Ekiden 2018 đã diễn ra tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện do Bộ Công An Việt Nam và Tập đoàn Báo Mainichi (Nhật Bản) phối hợp tổ chức.

Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TMV.

Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nói, giải chạy diễn ra đúng ngày "Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông", góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong việc chấp hành luật giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Giải chạy Kizuna Ekiden 2018 thu hút khoảng 800 vận động viên tham gia đến từ 200 đội, xuất phát từ khu vực vườn Lý Thái Tổ, mỗi lượt hai vòng hồ. Tổng cộng bốn lượt với tổng cự ly 14km chia đều cho các thành viên trong đội.

Giải chạy Kizuna Ekiden - chạy vì an toàn giao thông có sự tham gia của 800 vận động viên. Ảnh: TMV

Ekiden là hình thức chạy tiếp sức được khởi nguồn tại Nhật Bản. Trong hoạt động này, các thành viên trong đội sẽ chạy và truyền tay nhau dải băng tiếp sức Tasuki tại một vị trí quy định. Kết quả của đội là tổng thời gian chạy của tất cả thành viên. Tasuki là hình ảnh biểu tượng của sự đoàn kết, hữu nghị và gắn kết giữa con người với con người. Kizuna trong tiếng Nhật mang ý nghĩa là tình bằng hữu. Từ khi ra đời, tinh thần của Kizuna Ekiden đã lan tỏa đến nhiều nước trong khu vực như: Thái Lan, Indonesia...

Ông Takayuki Tezuka - một trong những vị lãnh đạo của Toyota Việt Nam tham gia giải chạy. Ảnh: TMV.

Tại giải năm nay, Toyota Việt Nam (TMV) có sự tham gia của 8 đội, bao gồm các lãnh đạo Nhật Bản, nhân viên công ty, các đơn vị đối tác. Ông Tezuka - Giám đốc khối hành chính và tài chính TMV bày tỏ cảm xúc vui mừng khi tham gia giải chạy. "Dù khi chạy, bộ đồ tôi mặc (áo dài) không được thoải mái cho lắm, nhưng được nhiều bạn trẻ Việt Nhật cổ vũ nhiệt tình, tôi đã có thêm động lực để hoàn thành hết quãng đường của mình".

Các thành viên của Toyota Việt Nam tham gia giải chạy. Ảnh: TMV.

Bên cạnh không khí thể thao náo nhiệt, người tham gia sự kiện có cơ hội thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và trải nghiệm gian hàng Toyota.

Bà Đỗ Thu Hoàng - Phó giám đốc TMV cho biết, nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, công ty đã tham gia đồng hành trong nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, âm nhạc, từ thiện diễn ra từ tháng 7 đến tháng 11 như: hỗ trợ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc Toyota 2018, tài trợ chương trình Mottainai 2018 và giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018.

"Tôi tin rằng, hoạt động không chỉ nâng cao tinh thần thể thao, tăng cường sức khỏe, tinh thần đồng đội mà còn gắn kết, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản", vị đại diện bày tỏ.

Từ khi thành lập tại Việt Nam, Toyota Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội với phương châm trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại, thông qua các hoạt động đóng góp xã hội trên nhiều lĩnh vực như an toàn giao thông, giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực, bảo vệ môi trường và văn hóa, xã hội.

Trong đó, an toàn giao thông luôn được công ty coi là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" dành cho học sinh tiểu học, Toyota Việt Nam cũng hợp tác với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm góp phần cải thiện vấn đề an toàn giao thông tại Việt Nam.

Hà Trương