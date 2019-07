Toyota ưu đãi Corolla Altis 40 triệu trong tháng 7, 8

Khách hàng mua xe Toyota Corolla Altis trong tháng 7 và tháng 8/2019 sẽ được hỗ trợ phí trước bạ lên tới 40 triệu đồng.

Sau khi điều chỉnh giảm giá cho mẫu xe Vios, Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV) triển khai chương trình tri ân khách hàng "Ưu đãi Corolla Altis từ ngày 05/07/2019-31/08/2019".

Khi mua xe Corolla Altis tại hệ thống 58 đại lý/chi nhánh của TMV từ nay đến hết 31/8/2019, người dùng sẽ được hỗ trợ phí trước bạ tương đương 40 triệu đồng.

Mức hỗ trợ lệ phí cho sedan cỡ C tương đương một nửa lệ phí trước bạ ở các tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội). Với mức ưu đãi trên, Toyota Corolla Altis thu hẹp khoảng cách giá với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda3 hay Kia Cerato.

Phiên bản Giá Corolla Altis 1.8E (MT) 697 Corolla Altis 1.8E (CVT) 733 Corolla Altis 1.8G (CVT) 791 Corolla Altis 2.0V Sport 932 Corolla Altis 2.0V Luxury 889

* Đơn vị: triệu đồng

Hoàng Tuyết Mai, Trưởng phòng của một Công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch, cho biết gia đình chị phân vân đổi từ một dòng xe khác sang Toyota Corolla Altis từ mấy tháng nay. "Nhiều bạn bè tôi sử dụng Corolla Altis. Gia đình họ đều có con nhỏ, thường xuyên phải di chuyển quãng đường xa. Mẫu xe của Toyota được đánh giá cao về sự bền bỉ. Mức hỗ trợ phí trước bạ 40 triệu đồng khiến gia đình tôi quyết định mua Corolla Altis", chị Mai nói.

Corolla Altis tại Đồng Mô, Hà Nội.

Trong khi đó, Huy Hùng (Hà Nội) thành viên của một diễn đàn ôtô, lại cân nhắc mua xe cao cấp đã qua sử dụng hay xe mới giá tương đương. Theo Hùng, tiêu chí mua xe quan trọng nhất là chọn xe phù hợp điều kiện của mỗi người, nhưng phải an toàn, có dịch vụ hậu mãi tốt và nhất là có thể sử dụng lâu bền. "Tôi đã tham khảo nhiều dòng xe nhưng tôi thích nhất là Corolla. Trong cùng phân khúc, Corolla Altis có chất lượng tốt, giá phải chăng, đối với những người thu nhập khá và nhu cầu dùng xe gia đình. Tôi quyết định mua Corolla Altis mới khi xe được ưu đãi 40 triệu", Hùng chia sẻ.

Lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới vào năm 1966 tại Nhật Bản, Corolla đã trở thành "mẫu xe được yêu thích nhất toàn cầu" với tổng doanh số bán lên tới gần 45 triệu xe. Năm 2018, Corolla Altis là mẫu xe bán chạy nhất thế giới với hơn 1 triệu chiếc.

Tháng 09/2017, Corolla Altis phiên bản mới với nhiều cải tiến về thiết kế, tiện nghi và tính năng an toàn được giới thiệu với 5 phiên bản: Corolla 2.0V Sport, Corolla 2.0V tiêu chuẩn, Corolla 1.8G CVT, Corolla 1.8E CVT và phiên bản 1.8E số sàn. Trong lần nâng cấp tháng 10/2018, TMV đã trang bị thêm một số tính năng cho Corolla Altis nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về mặt tiện nghi, an toàn.

Corolla Altis chinh phục những chuyến đi xa.

Corolla Altis được thiết kế hiện đại, sang trọng, với lưới tản nhiệt mảnh hơn, nối 2 cụm đèn pha với nhau. Trong khi đó, thiết kế bên hông xe bắt mắt, cá tính hơn với những đường dập nổi chạy dọc thân xe.

Cabin Corolla Altis thừa kế những ưu điểm của thế hệ trước, không gian rộng rãi, tinh tế. Cụm điều khiển trung tâm nổi bật dễ sử dụng. Bên cạnh đó, bảng táp-lô thiết kế thân thiện với người lái. Cửa gió điều hòa 2 bên hình tròn dạng sao 5 cánh tạo cảm giác thể thao. Màn hình hiển thị đa thông tin TFT 4,2 inch được tinh chỉnh sang trọng, dễ quan sát.

Corolla Altis 2018 bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình trên tất cả phiên bản, số tự động vô cấp, góp phần tạo sự thoải mái cho người lái trên những hành trình dài. Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh được bổ sung, gương chiếu hậu gập điện được trang bị trên phiên bản 1.8G CVT.

Thiết kế cabin Corolla Altis.

Hai phiên bản Corolla Altis 1.8 G CVT và 1.8 E CVT bổ sung đèn LED chạy ban ngày, nhiều lựa chọn màu sơn ngoại thất, tạo vẻ trẻ trung.

Chế độ lái thể thao được trang bị trên hầu hết phiên bản (trừ 1.8E MT) giúp xe tăng tốc nhanh hơn và mang lại cảm giác phấn khích cho người lái. Khả năng cách âm của xe Corolla Altis cũng được tinh chỉnh lại bằng cách sử dụng các vật liệu cách âm với mật độ dày hơn ở khoang động cơ, sàn xe và các cửa mang lại không gian yên tĩnh.

Corolla Altis trang bị nhiều công nghệ an toàn, hỗ trợ người lái như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA). Toàn bộ phiên bản được trang bị hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC).

Sedan cỡ C của Toyota sử dụng khung xe GOA có vùng co rụm hấp thụ xung lực. Dây đai an toàn 3 điểm (vai và 2 bên hông) được trang bị cho tất cả vị trí ghế. Kết cấu ghế giảm chấn thương đốt sống cổ. Corolla Altis được trang bị 7 túi khí.

Phiên bản 1.8 G CVT bổ sung chức năng mã hóa động cơ, hạn chế tối đa nguy cơ mất trộm, mang lại sự an tâm cho người dùng. Phiên bản này cũng được trang bị cảm biến sau, hỗ trợ lùi xe an toàn.

Corolla Altis được nhiều người dùng ưa chuộng trong phân khúc sedan hạng C.

Trịnh Minh Tuấn (40 tuổi), Hoàng Mai, Hà Nội, nhận định: "Toyota Corolla Altis cho cảm giác êm hơn nhiều dòng xe cùng phân khúc, kiểu dáng nam tính, khoang xe rộng, đủ chỗ cho cả gia đình ngồi thoải mái. Sedan cỡ C này còn tiết kiệm nhiên liệu. So với các dòng hạng C thì Altis đáng để chọn. Gia đình tôi hay di chuyển, lại có con nhỏ, tôi hài lòng về độ an toàn cũng như nội, ngoại thất của xe. Tôi đã mua xe 2 năm rồi và chưa hề có ý định đổi xe".

Tại Việt Nam, Corolla được giới thiệu năm 1996. Trong hơn 20 năm phát, với 10 lần thay đổi và cải tiến, Corolla Altis nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe được ưa chuộng trong phân khúc sedan hạng C. Doanh số tích lũy tính đến hết tháng 6/2019 là gần 73.000 xe.

Anh Khoa