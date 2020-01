Toyota khuyến mãi ba dòng xe dịp tết

Khách mua Corolla Altis, Innova, Fortuner nhận hỗ trợ một phần phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ, phiếu dịch vụ từ nay đến 31/1.

Dịp cuối năm, hãng xe Nhật tung chương trình "Sắm xe Toyota, rinh lộc về nhà" áp dụng với khách mua và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị xe từ 3-31/1. Ba mẫu xe nhận khuyến mãi đợt này gồm Corolla Altis, Innova và Fortuner.

Cụ thể, toàn bộ các phiên bản Corolla Altis được ưu đãi một phần lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ Toyota. Bốn phiên bản Innova nhận ưu đãi một phần phí trước bạ. Fortuner 2.8 AT 4x4 và 2.7 AT 4x2 TRD nhận hỗ trợ một phần trước bạ và một năm thân vỏ Toyota. Phiên bản Fortuner 2.4 AT 4x2 ngoài ưu đãi trên còn nhận thêm phiếu dịch vụ miễn phí.

Toyota Corolla Altis trong chuyến trải nghiệm tại Hà Giang.

Corolla Altis thế hệ đầu tiên ra mắt năm 1966 tại Nhật Bản. Từ năm 1997 đến nay, Corolla Altis là mẫu xe thường trực trong top những mẫu xe bán chạy nhất thế giới. Năm 2018, Corolal Altis là mẫu xe bán chạy nhất thế giới với hơn 1 triệu chiếc. Corolla Altis hiện có 5 phiên bản, sử dụng động cơ 1,8 lít và 2,0 lít, giá từ 697 triệu đến 932 triệu. Phiên bản hiện tại của Corola Altis tại Việt Nam mang phong cách thể thao hơn các thế hệ trước.

Ở phân khúc SUV cỡ D, Fortuner nắm giữ ngôi vua doanh số với khoảng 1.000 xe tới tay khách Việt mỗi tháng. Fortuner cũng là một trong những dòng xe có doanh số tốt nhất của Toyota Việt Nam. Fortuner có thể vận hành linh hoạt ở nhiều địa hình, có độ bền cao và tiêu hao nhiên liệu tối ưu. Ngoài mục đích sử dụng gia đình, dòng xe này thường là lựa chọn của những doanh nghiệp dịch vụ, nhân viên kinh doanh một đại lý Toyota tại Hà Nội chia sẻ.

Toyota Fortuner tại nhà máy Toyota Việt Nam.

Trong phân khúc MPV bình dân, Toyota Innova thường xuyên ở vị trí bán chạy nhất. Theo Toyota Việt Nam, tính bền bỉ, rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và giá trị kinh tế cao... khiến Innova là lựa chọn của nhiều gia đình cũng như doanh nghiệp vận tải hành khách. Ở thế hệ hiện tại, Toyota Innova sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung và năng động hơn.

Toyota Innova trong đại lý tại TP HCM.

Cả ba mẫu xe trong khuyến mãi đợt này của Toyota Việt Nam đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Asean NCAP. "Sự thành công của Corolla Altis, Innova hay Fortuner đều dựa trên những giá trị cốt lõi của Toyota như sự bền bỉ, tiết kiệm, kinh tế và an toàn bên cạnh những giá trị của chuỗi dịch vụ sau bán hàng tiện lợi với 64 đại lý/chi nhánh trên toàn quốc cũng như giá trị bán lại của chiếc xe thường cao", giám đốc kinh doanh một đại lý ôtô nói.

Ngoài ra, Vios 2020 vừa được Toyota Việt Nam ra mắt đã được bổ sung thêm nhiều trang bị. Phiên bản cao cấp nhất giữ nguyên giá bán. Hai phiên bản Vios E (MT và CVT) giảm giá 20 triệu đồng. Vios dẫn đầu phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam, bán ra hơn 2.000 xe mỗi tháng, đỉnh điểm tới 3.400 xe mỗi tháng.

Tuấn Vũ