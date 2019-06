Toyota Innova - xe đa dụng cho mọi gia đình

Tối ưu hóa nội thất, gia tăng tiện ích và đề cao yếu tố an toàn, Toyota Innova được nhiều gia đình lựa chọn với doanh số chiếm 80- 90% thị phần.

Đáp ứng tiêu chí an toàn

Đối với mỗi gia đình, sự an toàn thường là yếu tố được cân nhắc hàng đầu khi mua xe. Toyota Việt Nam (TMV) cho hay đó là lý do hãng liên tục cải tiến và nâng cấp công nghệ cho Innova.

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2006 đến nay, Innova đã trải qua nhiều lần nâng cấp, bổ sung thêm nhiều tính năng an toàn, đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP như phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, ổn định thân xe điện tử ESP, hệ thống 7 túi khí an toàn... Ngoài ra, hệ thống cân bằng thân xe điện tử VSC và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC giúp người lái an tâm hơn trên những cung đường đèo dốc, trơn trượt hoặc nhiều ổ gà, ổ voi...

Với những công nghệ an toàn được trang bị, hãng xe kỳ vọng Innova sẽ là lựa chọn số 1 cho dòng xe gia đình.

"Trước đây, khi so sánh giữa Innova và một mẫu xe 7 chỗ khác, tôi khá cân nhắc vì một số ý kiến trên mạng nói xe Innova leo đèo hơi khổ", anh Hải, chủ một công ty phân phối đồ gia dụng tại Hà Nội chia sẻ băn khoăn của mình trước khi mua xe Innova hồi đầu năm.

"Tôi thích sự rộng rãi, tiện nghi, độ bền và giá trị thanh khoản cao nhưng e ngại nếu đưa cả nhà về quê ngoại ở Cao Bằng vì có nhiều đèo cao và đường dốc. Tuy nhiên, sau khi lái thử Innova Venture, tôi đã quyết định chọn mua", anh nói. Anh cho biết thêm, cảm giác lái xe rất tốt, xe có thể "cân" được mọi địa hình.

Một điểm khác giúp Innova được đánh giá cao là hệ dẫn động cầu sau giúp dễ dàng kiểm soát tay lái trên nhiều địa hình. Với dẫn động kiểu cầu cứng giống dòng xe bán tải, độ cao gầm của Innova không bị ảnh hưởng nhiều khi đi trên đường xác, trơn trượt hay chịu tải nặng, đại diện hãng xe Nhật cho biết.

Toyota Innova, 'người đồng hành' cho những chuyến đi xa.

Trục bánh trước chỉ có nhiệm vụ dẫn lái còn bánh sau đẩy nên quá trình đánh lái, tránh chướng ngại vật nhẹ nhàng hơn, giảm thiểu nguy cơ mất lái trên mặt đường xấu. Hệ khung gầm vững chãi, hệ treo tay đòn kép hạn chế tối đa độ rung lắc, tạo cảm giác lái mượt mà, dễ chịu cho hành khách trong nhiều điều kiện đường sá.

Khoang cabin rộng rãi, tiện nghi cho từng chuyến đi

Toyota Innova có thể chở 8 người, đây là lợi thế so với các mẫu xe cùng tầm giá dưới một tỷ - chủ yếu vẫn là xe 7 chỗ. Ngày cuối tuần nổi hứng hay kỳ nghỉ dài ngày, gia đình có xu hướng thích xê dịch có thể để khám phá thiên nhiên với đầy đủ thành viên.

Ba hàng ghế của xe có khả năng chở tới 8 người.

Gia đình anh Việt - chị Thảo tại khu đô thị Gamuda, Hà Nội chia sẻ: " Đi dã ngoại cuối tuần cùng bạn bè đã trở thành nhu cầu thường xuyên của gia đình 4 người chúng tôi. Nếu đi xe 4 chỗ thì chỉ vừa một gia đình, nhưng Toyota Innova có thể chở thêm một gia đình nữa. Có thể đưa cả ông bà và các con cháu trên cùng một xe, cảm giác vui và gắn bó hơn".

"Không chỉ vì độ an toàn, phần lớn khách hàng chọn mua Innova vì xe rộng rãi, chở được nhiều người. Không gian nội thất thoải mái, thông minh và không kém phần sang trọng", đại diện hãng xe cho biết. Những cải tiến thông minh trên Innova tạo ra không gian tiện ích cho người dùng. Hốc để đồ được trang bị nhiều hơn. Khoang đặt chân thoải mái và có khả năng mở rộng không gian linh hoạt nhờ việc gập hàng ghế phía sau.

Xe được trang bị hệ thống giải trí đa phương tiện. Vô-lăng tích hợp các phím điều khiển chức năng. Ngăn làm mát nước uống và hộp lạnh trên xe giúp những chuyến đi thoải mái, vui vẻ cho gia đình hoặc nhóm bạn đông người.

Lựa chọn hợp lý và kinh tế

Toyota Innova có doanh số bán ổn định khoảng 1.000 xe mỗi tháng trong thời gian dài. Trong năm 2019, các chuyên gia trong ngành nhận định mẫu xe vẫn tiếp tục áp đảo thị phần dòng xe đa dụng nhờ phiên bản thế hệ mới đem đến ưu thế về giá trị sử dụng cũng như kinh tế.

Toyota Innova G Venturer phiên bản mới.

"Xe Innova dễ bán, giá trị bán lại cao. Do nhu cầu công việc thường xuyên phải di chuyển để tổ chức sự kiện cho khách hàng, chiếc xe như ngôi nhà di động của tôi. Xe chở được nhiều đồ, tiện nghi và an toàn", chị Thủy, giám đốc một công ty sự kiện, có "thâm niên" sở hữu tới 7 đời xe Innova chia sẻ. Chị cho hay, mỗi lần đổi xe vậy, không có cảm giác bị lỗ vốn vì xe giữ giá.

Trước đây, quan điểm Innnova chỉ dành cho khách hàng trung tuổi như chị Thủy đã dần thay đổi. So với thế hệ đầu tiên năm 2006 cho đến thiết kế lột xác của năm 2016, Toyota Innova ngày càng trẻ trung, hiện đại và bắt mắt hơn. Ở phiên bản Innova G Venturer, chất cá tính và phong cách được thể hiện bằng màu đỏ rực rỡ, bộ ốp thể thao mạnh mẽ...

Phiên bản trên sở hữu những điểm mạnh của dòng xe Innova với không gian nội thất tiện nghi, tính an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng gia đình hiện đại, chi phí đầu tư hợp lý và tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù còn một số điểm cần cải thiện như nút bấm khởi động thông minh, gập gương tự động... nhưng Innova được nhiều người đánh giá vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho gia đình.

Ở phiên bản mới, xe có hai chế độ vận hành linh hoạt, phù hợp với nhiều địa hình. Chế độ Eco sử dụng trên đường cao tốc, giúp tối ưu hóa nhiên liệu. Chế độ Power giúp gia tăng sức kéo trong trường hợp cần thiết như vượt xe phía trước, leo dốc hoặc tải nặng. Theo hãng xe, Innova mới cải thiện đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu, giúp tiết kiệm chi phí cho chủ sở hữu.

Tuấn Vũ