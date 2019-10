Toyota Fortuner TRD - SUV đậm chất thể thao

Fortuner TRD 2019 sở hữu ngoại thất nổi bật, mang vẻ hầm hố hơn bản tiêu chuẩn, dùng động cơ 2,7 lít, chạy đa dạng địa hình.

Fortuner là một trong ba mẫu xe thuộc dự án xe đa dụng toàn cầu IMV của Tập đoàn Toyota. Đến nay dòng xe này đã sản xuất và giới thiệu đến hơn 140 thị trường trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, đây là một trong những mẫu xe trụ hạng cao trong top 10 xe bán chạy nhất mỗi tháng và đứng đầu trong phân khúc. Từ 2009 đến nay, có gần 90.000 chiếc đã lăn bánh tại Việt Nam. Sự thành công của dòng SUV này đến từ các lợi thế về động cơ, độ bền bỉ, không gian rộng rãi, an toàn, tiết kiệm và khả năng chạy địa hình.

Tháng 6 vừa qua, chiếc xe thứ 500.000 xuất xưởng tại nhà máy của Toyota Việt Nam là một chiếc Fortuner. Đây đồng thời là phiên bản được cân chỉnh hiệu suất từ trung tâm TRD (Toyota Racing Development) - bộ phận nghiên cứu và sản xuất của Toyota nhằm giúp các mẫu xe đạt hiệu suất cao và thể thao hơn. Phiên bản Fortuner TRD vừa xuất hiện tại giải đua xe địa hình Vietnam Offroad Cup 2019 ngày 29/9 vừa qua với ngoại hình xe thay đổi trở nên bắt mắt và nổi bật hơn.

Phiên bản mới của mẫu SUV bán chạy nhất thị trường Việt Nam bổ sung các điểm nhấn thể thao trên đầu xe và thân xe.

Phần đầu xe gợi nhớ đến hình dáng của những chú sư tử dũng mãnh với lưới tản nhiệt đen hầm hố, cản trước sau gắn thêm phần ốp màu bạc. Logo TRD cùng những đường trang trí màu đỏ đen nổi bật dán hai bên sườn xe, trên lưới tản nhiệt và cả phía sau.

Thân xe với các đường gân dập nổi được sử dụng trên nắp ca pô kéo dài dọc sườn xe tạo điểm nhấn đặc biệt và tăng tính khí động học giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Khoảng sáng gầm vẫn là lợi thế giúp xe vượt địa hình.

Anh Nguyễn Văn Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết Fortuner là dòng xe tin cậy dùng cho nhu cầu di chuyển gia đình lẫn kinh doanh. "Bản TRD chạy bốc, tiết kiệm, ngồi bên trong rộng rãi, kiểu dáng thì trẻ trung thể thao hơn", anh Nam nhận xét.

So với phiên bản chuẩn, khoang nội thất của bản TRD bổ sung thêm nhiều tính năng tiện ích như lẫy chuyển số thể thao, hệ thống ga tự động (cruise control). Vô lăng vẫn dùng trợ lực thủy lực cho cảm giác lái chân thực. Bên cạnh đó, hai chế độ lái Eco và Power đặc trưng trên các dòng xe IMV của Toyota cũng được giữ lại, hữu ích cho người lái khi linh hoạt sử dụng trên các dạng địa hình khác nhau.

Nội thất tiện nghi với bảng điều khiển trung tâm hướng theo chiều ngang.

Fortuner thu hút khách hàng không chỉ ở ngoại hình thể thao, nội thất hiện đại mà còn ở các tính năng an toàn đạt tiêu chuẩn 5 sao Asean NCAP. Cụ thể như chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm, 7 túi khí, camera cùng cảm biến lùi xe, các hệ thống an toàn chủ động như ABS, EBD, BA, VSC, TRC, HAC, khung xe GOA... mang lại cảm giác an tâm trong hành trình.

Một ưu điểm khác đến từ hệ thống động lực của Fortuner khi phiên bản TRD sở hữu động cơ xăng 2,7 lít cho công suất tối đa 164 mã lực, mô-men xoắn cực đại 245Nm cùng hộp số tự động 6 cấp.

Anh Huỳnh Tấn Minh (quận 5, TP HCM) đánh giá cao xe ở diện mạo trẻ trung, thể thao với tem dán bản TRD, nhiều "đồ chơi" và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Khả năng vận hành mạnh mẽ là điểm cộng của mẫu SUV Toyota.

Theo đại diện Toyota Việt Nam, khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu là giá trị cốt lõi của những chiếc xe Toyota.

"Chúng tôi kỳ vọng phiên bản TRD sẽ tiếp tục được thị trường đón nhận như những mẫu Fortuner trước đây, đạt những thành công về doanh số trong dịp cuối năm 2019 trong phân khúc SUV cỡ trung", đại diện công ty chia sẻ.

