Toyota Fortuner - SUV 7 chỗ bán chạy nhất năm 2019

SUV 7 chỗ của Toyota có lợi thế về thương hiệu, thiết kế mới trẻ trung, doanh số hiện nay 10.109 xe đứng đầu phân khúc tại Việt Nam.

Toyota phân phối Fortuner chính hãng tại Việt Nam năm 2009. Sau 10 năm, doanh số cộng dồn của mẫu SUV 7 chỗ vượt mốc 90.000 xe, trong đó có những năm đạt trên 13.000 xe. Fortuner cũng là mẫu xe thường trực trong top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam.

Toyota Fortuner tại Việt Nam.

"Vị trí của Toyota Fortuner trong phân khúc rất khó lay chuyển", Giám đốc bán hàng một hãng xe nói với VnExpress. "Doanh số Fortuner thường đứng đầu phân khúc, Toyota liên tục cải tiến, khắc phục nhược điểm của xe. Ở thế hệ mới nhất, các nhược điểm lớn gần như đã được hãng giải quyết".

Fortuner là một trong 5 mẫu xe thuộc dự án xe đa dụng toàn cầu của Tập đoàn Ôtô Toyota Nhật Bản. Mục đích của dự án là sản xuất những mẫu bán tải và xe đa dụng với chất lượng toàn cầu, giới thiệu và bán ra tại 140 nước trên thế giới.

Khác với những mẫu CUV 5+2 khác, Fortuner là SUV thực thụ với không gian rộng rãi cho 7 vị trí ngồi. Phiên bản TRD có bộ phụ kiện nhằm nhấn mạnh vẻ cá tính và thể thao. Các chi tiết như đèn chiếu sáng, đèn hậu nẹp viền mạ crôm. Tem xe màu đỏ đen tương phản với dòng chữ TRD.

Toyota Fortuner phiên bản TRD.

Giữ lại những giá trị cốt lõi của thế hệ trước, phiên bản TRD mới có tùy chọn chế độ lái Power hoặc ECO, lẫy chuyển số sau vô-lăng và chế độ ga tự động Cruise Control phù hợp với đa dạng nhu cầu khách hàng. Phiên bản Fortuner TRD có khả năng lội nước 700 mm, chế độ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động A-TRC, khung xe GOA. Khả năng vượt địa hình là một trong những tính năng thuyết phục khách hàng của Fortuner.

Ghế xe bọc da. Táp lô ốp vân giả gỗ với đường chỉ khâu nổi. Xe có khởi động nút bấm, màn hình giải trí DVD, điều hòa hai dàn lạnh với cửa gió hướng tới từng vị trí ngồi. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Tính năng an toàn bị động của xe gồm 7 túi khí, khung xe GOA, dây đai an toàn ba điểm... Ghế xe có cấu trúc giảm chấn thương cổ. Tính năng an toàn chủ động gồm phanh ABS, BA, EBD. Hệ thống cân bằng điện tử VSC tự động phanh khi nhận ra dấu hiệu trượt, văng, hỗ trợ người lái trong điều kiện đường trơn trượt. Xe có cảm biến sau, camera lùi, đèn báo phanh khẩn cấp... Fortuner đạt tiêu chuẩn 5 sao của tổ chức đánh giá xe Asean NCAP.

Nội thất Toyota Fortuner.

"Giá trị sử dụng của Fortuner đã được kiểm chứng qua nhiều năm tại Việt Nam, động cơ bền bỉ, vận hành ổn định, ít hỏng vặt, giá trị thanh khoản tốt trên thị trường", vị Giám đốc trên nhận định. "Khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng là một trong những lý do chính, khiến Toyota Fortuner thành công tại Việt Nam".

Hiện tại, hệ thống đại lý Toyota Việt Nam đang thực hiện chương trình ưu đãi cuối năm, từ 6/9 đến 31/12/2019. Khách mua xe và thanh toán 100% giá trị xe tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng sẽ nhận hỗ trợ phí trước bạ, bảo hiểm vật chất Toyota, phiếu dịch vụ miễn phí (tùy mẫu xe).

Cụ thể, tổng trị giá quà tặng 100 triệu đồng cho khách mua Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG) và 50 triệu đồng với bản Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK) bao gồm hỗ trợ một phần phí trước bạ, bảo hiểm Toyota và phiếu dịch vụ. Ngoài ra, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFS) áp dụng lãi suất 0% trong 6 tháng đầu cho khách cá nhân mua xe.

Chương trình "Lái xe an toàn, về nhà bình an" của Toyota Việt Nam ưu đãi khách làm dịch vụ bảo dưỡng từ 6/11 đến 31/12/2019. Hãng ưu đãi 20% giá khi thay thế phụ tùng hao mòn như: giảm xóc, đĩa côn, má phanh, guốc phanh, đai cam và cao su gạt. Khách nhận nước rửa kính miễn phí khi làm các dịch vụ chăm sóc, súc rửa động cơ hoặc vệ sinh kim phun.

Tuấn Vũ