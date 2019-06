Toyota Fortuner lắp ráp ra mắt tại Việt Nam

Fortuner lắp ráp giá tăng nhẹ so với bản nhập khẩu, bản máy xăng 2.7 AT 4x4 mới nhập từ Indonesia giá 1,236 tỷ đồng.

Ngày 6/6 tại Vĩnh Phúc, Toyota Việt Nam công bố thông tin Fortuner chuyển sang lắp ráp trong nước thay cho hình thức nhập khẩu trước đó. Tuy nhiên, hãng không bỏ hoàn toàn việc nhập xe mà vẫn bán kèm hai bản Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 (mới) và 2.7 AT 4x2 từ Indonesia.

Phiên bản Fortuner 2.7 4x2 TRD tại nhà máy của hãng ở Vĩnh Phúc.

Bốn bản lắp ráp trong nước gồm ba bản máy dầu: 2.4 MT, 2.4 AT, 2.8 AT và một bản máy xăng 2.7 AT 4x2 TRD (mới). Bản máy xăng 2.7 4x2 vẫn nhập khẩu.

Bảng giá các phiên bản Toyota Fortuner lắp ráp và nhập khẩu:

Phiên bản Giá * Giá nhập khẩu trước 6/2019 2.8 AT 4x4 1.354 1.354 2.7 AT 4x2 TRD (máy xăng) Chưa có Chưa bán 2.4 MT 4x2 1.033 1.026 2.4 AT 4x2 1.096 1.094 2.7 AT 4x4 (nhập khẩu) 1.236 Chưa bán 2.7 AT 4x2 (nhập khẩu) 1.150 1.150

* Đơn vị: triệu đồng, giá trên chưa gồm các tùy chọn thêm

Đối với các bản lắp ráp trong nước, đầu DVD là trang bị tiêu chuẩn. Toyota thêm trang bị camera lùi cho phiên bản 2.4 4x2 máy dầu, số sàn và bản 2.4 4x2 máy dầu, số tự động.

So với các phiên bản nhập khẩu, Fortuner lắp ráp không thay đổi nhiều về giá. Riêng hai bản 2.4 MT 4x2 và 2.4 AT 4x2, giá nhỉnh hơn đôi chút nhưng không đáng kể.

Bản máy xăng 2.7 AT 4x4 nhập khẩu lần đầu có trong dải sản phẩm của Fortuner. Trong khi bản động cơ tương tự, một cầu, thêm gói phụ kiện thể thao TRD (lắp ráp), gồm lưới tản nhiệt mới, la-zăng 18 inch, ốp cản trước, ốp cản sau mới, logo TRD ở sườn xe và màu ngoại thất trắng ngọc trai. Hai bản này có mặt trên thị trường dự kiến khoảng tháng 8, tháng 9 tới. Bốn phiên bản còn lại của Toyota Fortuner đến đại lý từ hôm nay, 6/6.

Lý giải về việc lắp ráp Fortuner chỉ hơn hai năm sau thời điểm nhập khẩu, đại diện Toyota cho biết đây là động thái thể hiện hãng ủng hộ chính sách lắp ráp của chính phủ. Toyota cũng mua thêm đất ở khu vực nhà máy hiện nay để làm đường thử mới theo quy định ở Nghị định 116, với chí phí hơn 2 triệu USD.

Thực tế, kế hoạch chuyển sang lắp ráp được Toyota Việt Nam tính toán từ cuối 2017, sau khi có Nghị định 116. Gần 2 năm qua là khoảng thời gian để đàm phán với hãng mẹ cũng như đối tác Toyota Indonesia. Việc duy trì 2 bản nhập khẩu cũng là cách để "làm vừa lòng" các bên.

Mảng xe 7 chỗ tại Việt Nam đang trở nên chật chội với sự góp mặt của Nissan Terra (giá 899-1.226 triệu) nhập khẩu Thái Lan hồi cuối 2018. Trường Hải cũng hé lộ việc lắp ráp Mazda CX-8 và dự kiến ra mắt xe trong tháng 6/2019. Giá tạm tính tại đại lý mẫu xe đàn anh CX-5 là 1,15-1,32 tỷ đồng. Xét trong phân khúc SUV cỡ D, có tổng 8 sản phẩm từ các hãng tranh thị phần.

Với lợi thế thương hiệu, độ bền và thiết kế hợp gu khách Việt, Fortuner là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc trong nhiều năm qua. Tính đến hết tháng 4/2019, mẫu xe nhà Toyota tiêu thụ 3.435 xe. Xếp sau lần lượt là Hyundai Santa Fe 2.678 xe và Ford Everest 2.162 xe.

Đức Huy - Thành Nhạn