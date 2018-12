Tổng kết hoạt động lái xe an toàn của Honda Việt Nam 2017

1. Khánh thành Trung tâm đào tạo lái xe an toàn mới tiêu chuẩn quốc tế.

Đào tạo cho nhân viên của công ty, các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam là tiêu chí đầu tiên khi HVN đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo lái xe an toàn đầu tiên từ những năm 90. Để mở rộng đào tạo tới các cá nhân, doanh nghiệp, đội ngũ Hướng dẫn viên lái xe an toàn của hệ thống đại lý ôtô và xe máy, lực lượng cảnh sát giao thông, cũng như nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tháng 3/2017 HVN đã đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo mới tại Vĩnh Phúc.

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo bằng lái ôtô B1 và B2.

Bên cạnh việc duy trì các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao, hiện nay, Trung tâm triển khai đào tạo và thi sát hạch cấp bằng lái xe máy A1, A2 cũng như đào tạo cấp bằng ô tô B1, B2, đào tạo bổ túc tay lái, đào tạo kỹ năng lái xe máy địa hình. Trong năm 2017, số lượng học viên được đào tạo trực tiếp đạt gần 14.000 người.

2. Liên tiếp giành thứ hạng cao tại Hội thi Hướng dẫn viên lái xe an toàn Quốc tế 2017 tại Nhật Bản.

Hội thi tổ chức hằng năm tại Nhật Bản (từ năm 1997), là sân chơi dành cho những hướng dẫn viên chuyên nghiệp đến từ Honda các nước với mục đích trao đổi, học hỏi cũng như nâng cao kỹ năng đào tạo lái xe an toàn. Hội thi năm nay, với kỹ năng tốt, sự tự tin và quyết tâm Phùng Xuân Trường đã giành giải nhất hạng xe 400 phân khối, Nguyễn Văn Thành đã giành giải nhì hạng xe 750 phân khối, Phạm Minh Đức và Phạm Hồng Quân giành vị trí thứ 3 và 4 trong bảng đua ôtô và chung cuộc giành thứ 2 toàn đoàn.

Giành vị trí thứ 2 toàn đoàn Hội thi Hướng dẫn viên lái xe an toàn Quốc tế 2017 tại Nhật Bản.

3. Phối hợp và hỗ trợ hệ thống HEAD và đại lý ôtô Honda đẩy mạnh đào tạo lái xe an toàn cho khách hàng và người dân địa phương.

Thông qua đội ngũ hướng dẫn viên tại HEAD và các đại lý ôtô trên cả nước, có gần 480.000 khách hàng được đào tạo kiến thức an toàn về xe máy và 220 khách hàng học lái ôtô an toàn, tăng khoảng 125% so với năm 2016.

4. Mở rộng các chương trình giáo dục ATGT cho học sinh cả nước.

Góp phần giảm tai nạn giao thông đối với học sinh, đồng thời xây dựng một thế hệ tương lai có đầy đủ năng lực tham gia và xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh. Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trong năm học 2016-2017 triển khai tại 1.199 trường tiểu học tại 15 tỉnh thành cả nước, thu hút sự tham gia của hơn 600.000 học sinh lớp 3, 4 và 5.

Bên cạnh đó, với nỗ lực vượt bậc cùng sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của Bộ GD&ĐT, chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” đã phủ kín tất cả các trường THPT trên 63 tỉnh thành cả nước. Đặc biệt, chương trình này lần đầu tiên được triển khai thí điểm tới các em học sinh khối Trung học cơ sở tại 10 tỉnh bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP HCM, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cần Thơ và đã đào tạo cho 45.302 học sinh khối Trung học cơ sở.

5. Triển khai các hoạt động “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Năm 2017, nhằm góp phần nhanh chóng kéo giảm tai nạn giao thông trong thanh niên, được sự phối hợp hiệu quả của trung ương Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và cục CSGT cùng các tỉnh Đoàn, hệ thống các HEAD phát động Chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Hơn 300 chương trình tuyên truyền an toàn giao thông và đào tạo lái xe an toàn cho hơn 210.000 đoàn viên thanh niên diễn ra khắp nơi trên cả nước.

Huấn luyện CSGT dẫn đoàn phục vụ hội nghị APEC.

6. Tăng cường phối hợp với Cục CSGT-Bộ Công an.

HVN và Cục CSGT đã ký kết “Chương trình hợp tác phối hợp triển khai các hoạt động về an toàn giao thông” năm 2017, triển khai 13 lớp tập huấn cho hơn 500 học viên với một khóa tập huấn kỹ năng lái ôtô an toàn nâng cao do chuyên gia Nhật Bản đào tạo dành cho cán bộ của Cục CSGT.

5 khóa tập huấn kỹ năng lái xe ôtô an toàn , 6 khóa tập huấn kỹ năng lái xe môtô phân khối lớn an toàn tại 6 tỉnh/thành phố là tại 11 tỉnh /thành và đặc biệt là 3 khóa tập huấn cho 180 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng CSGT tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ hội nghị APEC.

Bên cạnh đó, Cục CSGT và HVN còn phối hợp tăng cường mạnh mẽ các hoạt động hoàn thiện các giáo trình giảng dạy cho học sinh, tổ chức thành công các chương trình giáo dục, cuộc thi về an toàn giao thông cho học sinh như “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, “ATGT cho nụ cười ngày mai”, “Thanh niên với Văn hóa giao thông, xây dựng nội dung chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.

7. Tăng cường tuyên truyền và giáo dục an toàn cho người dân qua chương trình "Tôi yêu Việt Nam".

Tháng 11/2017, HVN phối hợp với Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và Cục CSGT- Bộ Công an quyết định “phủ sóng” chương trình ý nghĩa này trên kênh VOV Giao thông Quốc gia nhằm xây dựng văn hóa giao thông, hướng dẫn tham gia giao thông văn minh, an toàn bằng ôtô. Mỗi tập phát sóng là những câu chuyện xoay quanh các chủ đề và tình huống giao thông được chia sẻ khéo léo, gần gũi, và hài hước thông qua lời thoại của các diễn viên nổi tiếng giúp người nghe tiếp nhận thông tin tự nhiên nhất. Kết thúc mỗi tập phim là bài học và lời khuyên dành cho người điều khiển xe, giúp nâng cao nhận thức vì sự an toàn của bản thân và những người xung quanh, hiểu thêm về văn hóa giao thông và cách thức tham gia giao thông ôtô an toàn.

8. Tiếp tục hoạt động Trao tặng mũ bảo hiểm.

HVN tiếp tục triển khai chiến dịch trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương lai” tới các em học sinh và giáo viên các cấp, Đoàn viên thanh niên, với mong muốn nâng cao ý thức người dân luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông bằng môtô và xe đạp điện giúp bảo vệ giảm thiểu trấn thương do tai nạn giao thông gây ra.

Ngọc Điệp