Tôi quá sốc vì được ôtô nhường khi sang đường

Tôi sống ở Hà Nội từ nhỏ, bắt đầu đi xe máy từ năm 19 tuổi, tới nay đã gần 18 năm. Đi làm cách nhà khoảng 13 km, tính trung bình, mỗi ngày tôi đi khoảng 26 km, chưa kể sau giờ làm còn lên phố đi chơi.

Dù đã đi hàng vạn km, có lẽ hàng chục vạn km trong bao năm qua, nhưng tôi vẫn luôn hốt hoảng khi lưu thông trên đường Hà Nội, đặc biệt là lúc sang đường. Nhiều lúc, tôi thấy chiếc xe máy của mình như bị kẹt giữa những hàng ôtô lao vun vút trên đường. Có lúc tôi thấy còn chóng mặt hơn xem series phim The Fast and The Furious. Bởi vậy, tôi luôn đi với tốc độ siêu rùa bò (khoảng 20 km mỗi giờ) và luôn lớ ngớ khi sang đường.

Ở Việt Nam cả đời nên tôi cũng quen với việc không có ai nhường nhịn nhau khi lưu thông trên phố, bởi vậy cũng không thấy vấn đề gì khi phải chờ rất lâu mới sang được đường. Sáng nay, tôi xi-nhan để rẽ vào cơ quan ở Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) và như thường lệ, hàng loạt xe vẫn lao đi với tốc độ cao. Có xe đi làn trong còn phóng vụt lên, rất nguy hiểm khi ai sang đường không quan sát kỹ. Tôi chỉ biết dừng xe đợi loạt xe đó qua hết.

Bỗng dưng, có một anh đi ôtô, đi chậm lại nhưng tôi vẫn không dám sang vì sợ nhỡ xe rồ ga bất ngờ. Không thể tin vào mắt mình, người lái xe còn vẫy vẫy tay gạt sang, ra dấu cho tôi qua đường đi. Lần đầu tiên và vì quá sốc nên tôi không kịp gật đầu cảm ơn người lái xe lịch sự và tốt bụng dù chắc hẳn anh cũng đang cần đến chỗ làm đúng giờ.

Tôi băn khoăn, có lẽ nào người Hà Nội dần tiệm cận thành người Nhật, người Tây rồi sao. Mong cho Hà Nội có thêm nhiều người lái xe lịch sự, văn minh như vậy thì tôi nghĩ giao thông sẽ an toàn và thông suốt hơn.

Độc giả Holi