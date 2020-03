'Tôi ngậm ngùi khi bán Camry'

Sau nhiều năm gắn bó, tôi có cuộc chia tay "nàng" về với chủ mới hoàn thành tâm nguyện của mình.

Tôi là tác giả của bài "Năm hết Tết đến, gửi lời chia tay xế cưng". Theo đúng như kế hoạch đã định, trong quý I/2020 tôi tiễn nàng Camry 2.4G 2011 theo "chồng mới" để đôi bên cùng tìm duyên mới sau nhiều năm gắn bó.

Đầu năm bị vướng dịch Covid-19 nên có thể nói là hầu hết các doanh nghiệp đều đang trong tình trạng hoạt động chỉ 60% công suất và doanh nghiệp của tôi cũng không ngoại lệ. Đó là lý do vì sao có thời gian để viết vài dòng chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày cuối cùng chia tay xế cưng, xem như là kỷ niệm để mai này mỗi khi trầm tư bên ly cafe đắng có dịp hồi tưởng.

Ngành nghề của tôi chỉ liên quan đến chất xám và dùng kiến thức của mình để phục vụ khách hàng nhưng bản năng trong tôi lại có một niềm đam mê mãnh liệt với cơ khí nên rất chịu khó tìm hiểu, chỉ để biết thêm chứ không nhằm mục đích gì khác. Nhờ vậy, tôi có thể cảm nhận được chiếc Camry có khỏe mạnh hay không. Đôi khi chỉ là cảm nhận từ tiếng động cơ khởi động lúc sáng sớm hoặc khi tăng tốc trên đường. Thói quen khó bỏ hơn chục năm từ ngày đầu tiên biết sử dụng xe hơi là mỗi sáng tôi luôn cho xe nổ máy không tải và châm một điếu thuốc rồi lắng nghe tiếng động cơ và đi một vòng kiểm tra lốp, hút xong điếu thuốc cũng là lúc máy nóng vòng tua đều - "xe ok thì mình phi".

Với hầu hết mọi người, chiếc xe là vật vô tri vô giác nhưng với tôi thì không. Vì tôi luôn dành cho nó một thứ tình cảm rất đặc biệt khó diễn tả, nhất là trong những lúc chỉ một mình lái xe trên cung đường dài vài trăm km giữa đêm khuya để đi công tác cho kịp kế hoạch vào đầu giờ. Có một sự tin tưởng vô hình trong tôi đối với chiếc xe già nua của mình nên tôi luôn chọn xuất phát sớm và đến nơi làm việc theo đúng lịch hẹn chứ không chọn đi từ hôm trước vì lạ chỗ khó ngủ. Quả thật trong nhiều năm sử dụng với nhiều lộ trình khác nhau trên nhiều cung đường khác nhau hai chúng tôi vẫn luôn đúng hẹn, chưa một lần gặp phải sự cố gì dù là nhỏ nhất.

Bán xe cũ có khó không?

Sau khi tiến hành đặt cọc xe mới từ tháng 2/2020 chỉ sau Tết ít ngày, chúng tôi có thêm một tháng ở cùng nhau. Trong khoảng thời gian này trong tôi vẫn có suy nghĩ hơi nuối tiếc khi phải chia tay sau ngần ấy năm gắn bó. Quả thật về máy móc, option, khung gầm thì tôi cảm nhận vẫn còn rất tốt, rất chắc chắn. Về nội thất thì chất liệu vẫn ổn nhưng đã xuống cấp ít nhất là màu ghế do hai nhóc tì nhà tôi thường xuyên chơi trò cầu trượt và bất cứ trò nào chúng nghĩ ra mỗi khi lên xe. Thôi thì đành chịu, giữ nguyên màu thời gian chứ cũng chẳng tút tát làm gì mất thời gian và công sức, xe có sao để vậy.

Quyết định bán, tôi tiến hành đăng tin trên hai trang web chuyên về mua bán xe hơi. Khách gọi tôi nói thẳng là nếu là "cò lái" thì miễn tiếp vì không có nhiều thời gian. Ấy vậy mà ngày đầu tiên vẫn bị lọt một ông, hẹn giờ tới xem xe chê bai đủ các kiểu và khẳng định là xe đã tai nạn rất nặng thay cái này cái kia. Để tiết kiệm thời gian, tôi nói nhỏ "anh quá rành nên em không giấu anh được, xe em bị tai nạn bung hết hai túi khí trước mà em không có tiền thay nên gắn lại táp-lô. Nhìn vậy chứ xe không còn túi khí". Thợ xe há mồm nhìn tôi - tôi vẫy tay tạm biệt không kèm theo bất kỳ lời giải thích nào.

Ngày thứ hai, may mắn tôi tiếp một anh chủ doanh nghiệp vận tải container rất thiện chí, từ lái xe tải lên đến chủ doanh nghiệp vận tải nên không cần dẫn thợ coi xe. Xem xe hầu hết thời gian hai anh em ngồi trên xe mở máy lạnh, bật nhạc du dương và trò chuyện, độ 15 phút anh khách chốt luôn khỏi cần chạy thử. Tôi hỏi rất kỹ lý do mua thì anh bảo là đang bị chiếc Ford Focus "vật quá", nên muốn tìm một chiếc xe đủ tin cậy để chạy đi xử lý công việc gấp mỗi khi tài xế có yêu cầu. Người này chốt mua xe của tôi không do dự. Đôi bên thiện cảm nên chúng tôi thống nhất giao dịch nhanh gọn lẹ không kỳ kèo và giao dịch thành công ở ngày thứ hai. Tôi lấy đủ số tiền mình muốn, chi phí công chứng gì đấy bên mua chịu. Chi phí mất độ 200.000 đồng cho hai tin đăng.

Dọn dẹp đồ đạc, giao xe rồi đứng nhìn theo dáng xe cho tới khi khuất dạng mà lòng có một nỗi buồn man mác, đầy mâu thuẫn và khó tả. Lấy xe máy chạy một vòng cho khuây khoả thì gặp ngay chiếc xe buýt có biển số giống hệt số xe mình vừa bán, lại buồn hơn.

Một lúc sau thấy có số điện thoại của anh chủ doanh nghiệp container gọi đến, thoáng nghĩ hay là người ta đổi ý thì mình lấy lại không muốn bán nữa (dù chẳng biết để làm gì vì xe mới đang chờ thông quan). Hoá ra người này báo tôi để quên mắt kính trên hộc đựng đồ, lại được gặp "vợ cũ" một lần nữa vì chủ mới rất tử tế đem đến tận cửa công ty giao lại mắt kính cho tôi.

Từ hôm qua tới giờ không còn được gặp lại Camry nữa, thôi thì coi như duyên đã hết, sứ mạng đã hoàn thành với mình, và mình cũng đã cố gắng để giữ lời hứa tìm cho "em" nó tấm chồng tử tế để đi nốt vòng đời còn lại.

Kinh nghiệm mua xe mới

Nhiều người có tâm lý mua xe đi trước Tết nhưng tôi thích làm ngược lại, vừa ăn Tết xong tôi nhờ mấy người em kết nối với nhân viên bán hàng các hãng Nhật, Hàn đủ cả để lái thử. Họ rất tử tế đem xe tới tận công ty cho tôi lái thử chẳng cần phải đi đâu xa. Nghe cư dân mạng đồn đoán về dòng CUV của Hàn (các bạn nhầm tưởng nó là SUV) cũng khá "hot" với bản cao nhất máy dầu thì tôi loại ngay sau khi chạy thử không do dự bởi ba chữ: ồn, ù, ì. Thử thêm vài loại khác cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Cuối cùng, chốt luôn là Camry 2020 cho lành, vấn đề còn lại là chính sách có tốt không mà thôi.

Đầu tiên tôi cho các bạn bán hàng ở các đại lý báo giá và các chương trình khuyến mãi kèm theo. Nhấn mạnh rằng tôi chọn mua xe đầu năm vì chỉ có lúc này để được làm "thượng đế", chứ thời điểm khác trong năm các hãng chỉ chăm chăm "vặt lông" thượng đế mà thôi. Sau khoảng một buổi trao đổi, tôi chốt được nơi có chính sách tốt nhất sau các điệp khúc "để cái này em xin sếp, cái này em phải bỏ tiền túi của em ra bù cho anh...". Kết quả là giá lăn bánh không thay đổi nhưng các phụ kiện cần thiết được trang bị đầy đủ chẳng tốn thêm đồng nào. Vậy là đặt cọc chờ nhận xe thôi, rất đơn giản.

Sáng nay, tôi liên lạc với nhân viên bán hàng, tình hình có vẻ như cuối tháng này mới có xe dù sẵn có. Việc cần làm là đợi ngày "rước dâu" về để bắt đầu duyên mới.

Đợi chờ là hạnh phúc.

Độc giả Minh Trần